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В Украине разрешили заполнять стадионы на 2/3 от общей вместимости

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Обновлено
(2 голосов)

Речь идет о футболе

В Украине разрешили заполнять стадионы на 2/3 от общей вместимости

Новина українською

В Украине утвердили новый временный медицинский протокол по проведению футбольных матчей.

Отныне стадионы можно будет заполнять на 2/3 от общей вместимости. Это касается встреч профессиональных клубов УПЛ, ПФЛ, женских команд.

Матчи со зрителями разрешено проводить в регионах с зеленой, желтой и оранжевой зонами карантина. В красной зоне допуск болельщиков на трибуны запрещен.

Отметим, что предыдущий протокол от 15 марта давал возможность заполнять стадионы на 50% от общей вместимости.

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В статье: коронавирус
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (2)
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Dnepr-75 (Днiпро)
15.07.2021 в 21:35
Та и на 1/3 незаполнятся, смотреть неначто, а ну разве что как тунец с бодуна бьёт пенальти.
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Antolog (Одесса)
15.07.2021 в 20:17
А кто спонсор доплат для болельщиков на матчи УПЛ? Или речь о еврокубках?)))
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