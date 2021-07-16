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На Площади Звезд в Киеве появилась звезда Алексея Михайличенко - ФОТО

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Именные звезды получили также хоккеист и паралимпийская чемпионка

На Площади Звезд в Киеве появилась звезда Алексея Михайличенко - ФОТО

Новина українською

На "Площади звезд" в Киеве рядом с ТРЦ "Гулливер", 14 июля появились еще три звезды выдающихся украинских спортсменов.

Свои именные звезды получили первый вице-президент УАФ, бывший тренер и игрок "Динамо" Алексей Михайличенко, хоккеист Алексей Житник и паралимпийка пауэрлифтерша Лидия Соловьева.

"Мне приятно быть небольшой звездой в этом созвездии. Рад, что специалисты оценили мои заслуги. Пришел на церемонию со своими детьми. Думаю, они тоже имеют основания гордиться папой. Также почетно получить признание в такой компании", – сказал Михайличенко.

Торжественное событие посетил и президент УАФ, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко.

"Площадь Звезд" – это проект, целью которого является поддержка и популяризация национальной культуры, искусства и спорта.

Свои звезды уже получили Анатолий Демьяненко, Леонид Буряк, Игорь Беланов, Андрей Шевченко, Олег Блохин и Валерий Лобановский.

На Площади Звезд в Киеве появилась звезда Алексея Михайличенко - ФОТО - изображение 1На Площади Звезд в Киеве появилась звезда Алексея Михайличенко - ФОТО - изображение 2На Площади Звезд в Киеве появилась звезда Алексея Михайличенко - ФОТО - изображение 3На Площади Звезд в Киеве появилась звезда Алексея Михайличенко - ФОТО - изображение 4
Фото: УАФ/ Автор - Павел Кубанов

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В статье: Алексей Михайличенко Алексей Житник
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Источник:
УАФ

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Комментарии (3)
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simply_the_best (Львов)
16.07.2021 в 10:54
И за тренерство дать Оскар
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-1
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ProstoFAN (Донецк)
16.07.2021 в 10:21
мои поздравления. как игрок - заслужил.
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0
Prach13 (Дрогобич)
16.07.2021 в 11:01
І як людина також
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