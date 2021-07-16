На Площади Звезд в Киеве появилась звезда Алексея Михайличенко - ФОТО

На "Площади звезд" в Киеве рядом с ТРЦ "Гулливер", 14 июля появились еще три звезды выдающихся украинских спортсменов.

Свои именные звезды получили первый вице-президент УАФ, бывший тренер и игрок "Динамо" Алексей Михайличенко, хоккеист Алексей Житник и паралимпийка пауэрлифтерша Лидия Соловьева.

"Мне приятно быть небольшой звездой в этом созвездии. Рад, что специалисты оценили мои заслуги. Пришел на церемонию со своими детьми. Думаю, они тоже имеют основания гордиться папой. Также почетно получить признание в такой компании", – сказал Михайличенко.

Торжественное событие посетил и президент УАФ, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко.

"Площадь Звезд" – это проект, целью которого является поддержка и популяризация национальной культуры, искусства и спорта.

Свои звезды уже получили Анатолий Демьяненко, Леонид Буряк, Игорь Беланов, Андрей Шевченко, Олег Блохин и Валерий Лобановский.