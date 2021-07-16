Болотников: За 10 месяцев Карпаты заработали 2,8 млн гривен, потратили - 1,5 млн

Экс-директор по стратегическому развитию " Карпат " Сергей Болотников подвел итоги работы руководства клуба за минувший сезон.

"Мы сделали за 10 месяцев максимум. Оптимизировали бюджет и штат, начали выводить из тени зарплаты, подписали контракты с тремя спонсорами, разработали новую презентацию и уникальную систему спонсорских пакетов, создали новую систему аренды полей, запустили электронные билеты, провели инвентаризацию склада, разработали новый магазин и новый сайт, запустили Patreon.

Разработали новую форму, провели вакцинацию для болельщиков, начали переговоры по продаже телеправ и разработку собственной системы pay-per-view, организовали фан-зону на Евро-2020, начали работу над созданием масштабной развлекательной программы перед собственными матчами.

Потрачено – 1,5 миллиона гривен (зарплаты с налогами), получено – 2,8 миллиона гривен. Но мы и не рассчитывали на большие доходы в ситуации, когда старый клуб на дне Второй лиги, новый еще не создан, а страна страдает от пандемии.

Согласно нашему плану, клуб должен был заработать в следующем сезоне минимум 9 миллионов гривен во Второй лиге и от 19 миллионов гривен, если бы оказался в Первой", – написал Болотников.