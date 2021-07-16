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Болотников: За 10 месяцев Карпаты заработали 2,8 млн гривен, потратили - 1,5 млн

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Но все равно не сложилось

Болотников: За 10 месяцев Карпаты заработали 2,8 млн гривен, потратили - 1,5 млн

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Экс-директор по стратегическому развитию "Карпат" Сергей Болотников подвел итоги работы руководства клуба за минувший сезон.

"Мы сделали за 10 месяцев максимум. Оптимизировали бюджет и штат, начали выводить из тени зарплаты, подписали контракты с тремя спонсорами, разработали новую презентацию и уникальную систему спонсорских пакетов, создали новую систему аренды полей, запустили электронные билеты, провели инвентаризацию склада, разработали новый магазин и новый сайт, запустили Patreon.

Разработали новую форму, провели вакцинацию для болельщиков, начали переговоры по продаже телеправ и разработку собственной системы pay-per-view, организовали фан-зону на Евро-2020, начали работу над созданием масштабной развлекательной программы перед собственными матчами.

Потрачено – 1,5 миллиона гривен (зарплаты с налогами), получено – 2,8 миллиона гривен. Но мы и не рассчитывали на большие доходы в ситуации, когда старый клуб на дне Второй лиги, новый еще не создан, а страна страдает от пандемии.

Согласно нашему плану, клуб должен был заработать в следующем сезоне минимум 9 миллионов гривен во Второй лиге и от 19 миллионов гривен, если бы оказался в Первой", – написал Болотников.

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В статье: Карпаты (расформирован 2021) (Львов) Сергей Болотников
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Комментарии (8)
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ukatan (Харьковская обл.)
16.07.2021 в 22:06
Полтора миллиона за десять месяцев на зарплаты? У нас в городке команда на первенство области еле вписывается в 700 тысяч гривен! Похоже у игроков в контракте, в разделе "зарплата" было указано: "тарелка супа после игры". И похоже без мяса...
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0
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Байкал (Lviv)
16.07.2021 в 21:24
Як вже за.ба цей п.здабол. Воно називає цифри лиш би люди бачили якусь різницю між витратами та прибутками,показуючи який він офігенний. Але є математика. Команда + персонал - це як мінімум 30 людей. Якщо 1,5 млн . поділити на 30 та на 10 місяців ,то виходить що на одну людину тратили 5000 грн.Це як мінімум менше мінімальної зарплатні. А де ще витрати на харчування,трансфери ,медикаменти та інше. Це називається мінімізували і на.бали
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+3
0
Dimka26 (Чернигов)
16.07.2021 в 22:11
Да понятное дело, что реальный бюджет клубов второй лиги - 8-10 млн. Болотников же на бумаге посчитал что они платили всем минималку))) но забыл, что конвертами платили еще. Поэтому они и в плюс на бумаге получились))
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0
0
Русланбай (Рівне)
16.07.2021 в 20:55
памятаю як цей балабол , казав у своїй ютуб програмі - я нічого не тямлю в спортивному менеджменті. Як би я був власником клубу, я найняв би людей проесіоналів. А коли самого покликали зайняти таку посаду - то побіг аж бігом. Навіть про свою програму забув.
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+1
0
10 (Феодосия)
16.07.2021 в 20:45
Стало понятно, что «патроны» больше не будут платить лысым аферистам - вот они и свернули лавочку.
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+3
0
Хмельничанин (Хмельницький)
16.07.2021 в 20:18
Якщо заробили 1300000 гривень то чому не продовжили виступи в другій лізі? Напевно на перше коло мало б вистачити, А там би заробили ще трохи грошенят та йби завершили чемпіонат, можливо з виходом у першу лігу.
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+1
-1
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Просто Квашин (Харьков)
16.07.2021 в 20:21
а ты в курсе, сколько стоит доза для "лысого"....
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-1
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Просто Квашин (Харьков)
16.07.2021 в 20:18
без ложной скромности замечу я гениальный человек а то что ничего не создал так я был занят и болел
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0
-1


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