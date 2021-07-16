Павелко: Приоритет УАФ - минимизации рисков возможного влияния на рефери со стороны клубов

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о том, какие изменения в ближайшее время произойдут в украинском судейском корпусе.

"Приоритет УАФ, который заключается в минимизации рисков возможного влияния на рефери со стороны клубов и других заинтересованных лиц, остается неизменным. Как и обещал, готовим ряд решений и изменений в регламент, в частности УПЛ, которые помогут защитить арбитров от такого воздействия.

Это существенное повышение заработной платы арбитров УПЛ и ПФЛ. Кроме того, прекращается практика организации клубами-хозяевами встреч арбитров перед домашними матчами. Также рефери уже предоставлено необходимое обновленное экипировки.

Зато арбитры должны доказывать свой класс на поле и постоянно совершенствовать свой профессионализм", - отметил Павелко.