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Павелко: Приоритет УАФ - минимизации рисков возможного влияния на рефери со стороны клубов

Общие новости
(1 голосов)

Для этого в УАФ задумали комплекс мер

Павелко: Приоритет УАФ - минимизации рисков возможного влияния на рефери со стороны клубов

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о том, какие изменения в ближайшее время произойдут в украинском судейском корпусе.

"Приоритет УАФ, который заключается в минимизации рисков возможного влияния на рефери со стороны клубов и других заинтересованных лиц, остается неизменным. Как и обещал, готовим ряд решений и изменений в регламент, в частности УПЛ, которые помогут защитить арбитров от такого воздействия.

Это существенное повышение заработной платы арбитров УПЛ и ПФЛ. Кроме того, прекращается практика организации клубами-хозяевами встреч арбитров перед домашними матчами. Также рефери уже предоставлено необходимое обновленное экипировки.

Зато арбитры должны доказывать свой класс на поле и постоянно совершенствовать свой профессионализм", - отметил Павелко.

Читайте такжеС нового сезона клубы УПЛ нанесут на свою форму лого УАФ и лозунг "Слава Украине - Героям слава"

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В статье: Андрей Павелко УАФ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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2.dc (Николаев)
16.07.2021 в 23:59
Как всегда - ниАчем! Браво Президент, мы тоже за все хорошее, и против всего плохого ...
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Olegyurchak (Хмельницький )
16.07.2021 в 23:54
И максимализация влияния со стороны УАФ...
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