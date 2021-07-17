Стадион для Руха, новичок Десны, официальный переход Кухаревича. Главные новости за 16 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 16-е июля.

Судя по всему, "Рух" не будет сниматься с первенства УПЛ. По крайней мере, из-за домашнего стадиона. Не так давно УАФ не выдала нужной категории стадиону "Украина", который команда Козловского заявила в качестве основного. Спустя неделю "Рух" определился с резервным стадионом - арена имена Шухевича в Тернополе. Параллельно с этим, "Рух" находится в ожидании официального объяснения, почему УАФ запретила проводить матчи УПЛ на стадионе "Украина".

Теперь это подтверждено официально. Молодой форвард Николай Кухаревич стал футболистом французского "Труа". Контракт с игроком был подписан до лета 2026-го года. Сумма компенсации, которую получит "Рух", остается неизвестной. Напомним, что прошлый сезон Кухаревич провел в составе львовского коллектива - 18 матчей, два гола. Теперь он будет защищать цвета "Труа". По итогам прошедшей кампании клуб поднялся в Лигу 1.

Черниговская "Десна" продолжает в экстренном режиме готовиться к старту УПЛ. "Северяне" подписали очередного новичка, укрепив тем самым опорную зону. Двухлетнее соглашение было подписано с Евгением Цымбалюком, который до этого защищал цвета "Олимпика". В прошлом сезоне Евгений отыграл всего десять матчей, получив весной серьезную травму. Отметим, что ранее "Десна" усилила свой состав Сафроновым, Селиным и Завийским.

Интересная новость приходит из-за рубежа. По данным The Athletic, принимающей стороной Чемпионата мира в 2030-м году хочет стать Саудовская Аравия. Более того, они готовы провести турнир в паре с Италией, которая не имеет с ними общей границы. Помимо этой пары, мундиаль могут провести Марокко, Уругвай (совместно с Аргентиной, Парагваем и Чили), Румыния (совместно с Грецией, Болгарией и Сербией), а также Испания (совместно с Португалией).

Вингер "Шахтера" Тете попал в сферу интересов "Милана". Об этом передает журналист Сальваторе Кантоне. Тете - один из кандидатов на усиление правого фланга "россонери". Отмечается, что "Милан" уже контактировал с "горняками", однако никакие подробности не разглашаются. В прошлом сезоне Тете отыграл 36 матчей, забил восемь голов и отдал шесть голевых передач.

В УЕФА приняли решение касательно проведения ближайших финалов крупных европейских соревнований. Так, к примеру, в список принимающей стороны был записан турецкий город Стамбул. Там финал Лиги Чемпионов состоится в 2023-м году. Интересно, что Стамбул должен был принять последний розыгрыш ЛЧ, однако в конце в УЕФА решили перенести игру в Лиссабон. В 2022-м году главный европейский клубный матч пройдет в Санкт-Петербурге, в 2024-м - в Лондоне, в 2025-м - в Мюнхене.