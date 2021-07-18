Шкурин снова забивает за Киев, УАФ давит на Рух, ультиматум Черноморцу. Главные новости за 17 июля

По информации источника, в Доме футбола забанили идею руководства львовского "Руха" временно перебраться в соседний областной центр, пока стадион "Украина" во Львове подтянут к требованиям УПЛ. Ассоциация, похоже, настаивает, что "жёлто-чёрные" свои домашние матчи должны проводить в пределах своей области, оставляя таким образом всего один вариант - "Арену Львов". "Рух" не исключает, что из-за этого решения футбольной власти покинет Премьер-лигу.

Этот львовский клуб решил не ссориться с Большим братом из Дома футбола, а согласился на условия "Арены Львов" по её аренде для матчей УПЛ. Условия, на которых договорились обе стороны не разглашаются.

Киевляне провели спарринг с командой из топ-чемпионата. Соперником подопечных Мирчи Луческу стал представитель французской Лиги 1, "Ницца". "Динамовцы" первыми открыли счёт, забив ещё до перерыва (снова отличился Шкурин), однако не удержали преимущество и в течение десяти минут в середине второго тайма пропустили дважды. Сегодня "бело-синие" проведут следующий контрольный матч. Соперником станет "Этуаль".

Также отмечаем контрольные матчи и других клубов УПЛ. Так, две спаренные игры разными составами провели "Александрия", а также новичок Первой лиги, "Кривбасс". Первая встреча завершилась вничью 2:2, а александрийцы не удержали преимущество в счёте 2:0. Вторая игра финишировала со счётом 1:1. Резервисты "Днепра-1" в своём контрольном матче оказался сильнее другого клуба из Первой лиги, "Альянса" (2:0), а "Львов" на последних минутах дожал тернопольскую "Ниву" (1:0).

Активным фанатам "моряков" не понравилась идея приглашения в их любимый клуб представителей "Динамо" - клуба, с которым одесситы издавна враждуют. Напомним, что сейчас в Одессе трудятся главком из структуры Юрий Мороз, его ассистенты, плюс будут арендованы у киевлян несколько игроков. Активные фанаты требуют, чтобы все, кто имеет отношение к "Динамо", покинули "Черноморец" до начала чемпионата. В противном случае ультрас обещают срывать матчи.

Украинский вингер Андрей Ярмоленко остаётся игроком лондонского "Вест Хэма". Агент игрока Вадим Шаблий опроверг информацию о переходе своего клиента в турецкий "Фенербахче". Похоже, главной причиной стала сумма трансфера футболиста, которую стамбульский клуб платить отказался. Скорее всего, ещё один сезон "Ярмола" проведёт в АПЛ в заявке "молотобойцев".

"Верес" подписал молдаванина, а "Милан" - француза

Коротко о главных трансферных новостях за вчера. Украина. Новичок УПЛ, "Верес", усилился молдавским полузащитником Михаилом Гечевым . Контракт подписан на два года с возможностью продления ещё на сезон. "Дженоа" всё ещё следит за Владиславом Супрягой , но этот трансфер возможен только в том случае, если не удастся подписать форварда "Аталанты" Саму Ламмерса, по которому сейчас идут переговоры.