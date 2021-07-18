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УПЛ удалила регламент чемпионата со своего сайта

Общие новости
(1 голосов)

Все как в реальности

УПЛ удалила регламент чемпионата со своего сайта

Фото: УПЛ

Новина українською

На сайте Украинской Премьер-Лиги состоялось странное изменение. С ресурса была удалена страница регламента УПЛ на следующий сезон.

Сейчас он недоступен по той ссылке, по которой размещался раньше. Среди документальных сведений на сайте есть план-календарь.

Отметим, что среди нововведений регламента было обязательство перед каждым клубом нанести на форму логотип УАФ с лозунгами "Слава Украине" и "Героям Слава".

Напомним, что УПЛ сезона 2021/2022 стартует уже 23 июля матчем "Львов" - "Мариуполь".

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В статье: УПЛ
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (8)
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таврия19752009 (симферополь)
18.07.2021 в 14:20
Зрада))
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Просто Толик (Одесса)
18.07.2021 в 14:02
Наша конституция, тоже великая книга гуманизма, и если б исполнялось всё то, что в ней написано, то я бы считал, что живу в лучшем государстве галактики.
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+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
18.07.2021 в 14:00
Ті лозунги дуже далекі від діючих чиновників футболу...
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+1
0
octavi4 (Warszawa)
18.07.2021 в 13:50
:D ахахахахх)))))))))))
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+3
0
мы за динамо (киев)
18.07.2021 в 13:39
далі буде папанятіям
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+2
0
ratio (Дн-жинск)
18.07.2021 в 13:25
Регламент он как Пиратский Кодекс содержит не строгий свод законов , а лишь общие направления
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+1
0
Ромшуст (Тернопіль)
18.07.2021 в 12:53
Правильно,а нахрен нам регламент,крутимо вертимо як наперстники!
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+6
0
andyqd (Сан Хосе)
18.07.2021 в 14:00
100%
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0
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