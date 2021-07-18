УПЛ удалила регламент чемпионата со своего сайта

На сайте Украинской Премьер-Лиги состоялось странное изменение. С ресурса была удалена страница регламента УПЛ на следующий сезон.

Сейчас он недоступен по той ссылке, по которой размещался раньше. Среди документальных сведений на сайте есть план-календарь.

Отметим, что среди нововведений регламента было обязательство перед каждым клубом нанести на форму логотип УАФ с лозунгами "Слава Украине" и "Героям Слава".

Напомним, что УПЛ сезона 2021/2022 стартует уже 23 июля матчем "Львов" - "Мариуполь".