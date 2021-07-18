УПЛ удалила регламент чемпионата со своего сайта
Все как в реальности
Фото: УПЛ
На сайте Украинской Премьер-Лиги состоялось странное изменение. С ресурса была удалена страница регламента УПЛ на следующий сезон.
Сейчас он недоступен по той ссылке, по которой размещался раньше. Среди документальных сведений на сайте есть план-календарь.
Отметим, что среди нововведений регламента было обязательство перед каждым клубом нанести на форму логотип УАФ с лозунгами "Слава Украине" и "Героям Слава".
Напомним, что УПЛ сезона 2021/2022 стартует уже 23 июля матчем "Львов" - "Мариуполь".
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Источник:Трибуна
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Комментарии (8)
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таврия19752009 (симферополь)
18.07.2021 в 14:20
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Просто Толик (Одесса)
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Olegyurchak (Хмельницький )
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octavi4 (Warszawa)
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мы за динамо (киев)
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ratio (Дн-жинск)
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Ромшуст (Тернопіль)
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andyqd (Сан Хосе)
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