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Женская команда Шахтера в своем первом матче в истории разгромила соперников со счетом 16:0

Общие новости
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(3 голосов)

"Горняки" впервые сыграли в своей новой форме

Женская команда Шахтера в своем первом матче в истории разгромила соперников со счетом 16:0

Шахтар/Автор невідомий

Новина українською

Женская команда донецкого "Шахтера" провела первый матч в своей истории. На стадионе в Счастливом "горняки" разгромили соперников со счетом 16:0.

Исторический первый гол "Шахтера" забила Вероника Кожухарь. Всего в этом матче она записала в свой актив шесть голов, оформив гекста-трик.

Отметим, что в поединке использовались обратные замены. Также добавим, что футболистки играли в недавно представленной новой форме от Puma.

Женская команда "Шахтера" продолжает готовиться к сезону. Первый официальный матч "горняки" проведет 15 августа против "Багиры".

“Шахтер” – “Еднисть” – 16:0

Голы: 1:0 Кожухарь (2), 2:0 Кревская (9), 3:0 Кожухарь (11), 4:0 Янчук (12), 5:0 Янчук (28), 6:0 Янчук (41), 7:0 Кожухарь (45), 8:0 Янчук (48), 9:0 Вегерич (49), 10:0 Кожухарь (54), 11:0 Кожухарь (55), 12:0 Мохнач (57, пен.), 13:0 Старухина (58), 14:0 Кожухарь (67), 15:0 Ковб (71), 16:0 Молодюк (75)

“Шахтер”: Денищич (Петровец, 51), Мохнач, Старухина (Манзюк, 26; Старухина, 51), Ковб, Ильина, Головач, Молодюк (Кравчук, 26; Молодюк, 51), Кревская, Вегерич, Кожухарь (Кравчук, 72), Янчук

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
Шахтер

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Комментарии (10)
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Наш (Одесса)
18.07.2021 в 15:50
Пару игроков мужской молодёжки переодели, судя по результату и фотке)
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0
0
Рівнянин (Рівне)
18.07.2021 в 15:37
Жіноча команда Шахтаря грає краще чоловічої!
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0
0
avatar
2.dc (Николаев)
18.07.2021 в 15:23
Вот это ДА! Надо ж тебе, Ахметка столько лет не в туда вкладывался ... Молодцы короче девченки, слов нет. Добавил бы - сейчас за окном +34, цена победы цены не имеет...
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+1
0
Рівнянин (Рівне)
18.07.2021 в 15:14
Вероніку Кожухарь - в Ліон!
Ответить
0
0
Tom Valentine (Bolintci)
18.07.2021 в 15:03
Я очень-очень прошу прощения, но я не удержался от этого комментария. Я теперь по-новому смотрю на эмблему клуба ШД...
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+1
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
18.07.2021 в 14:57
Ганьба!
Ответить
+1
0
oda1979 (Запорожье)
18.07.2021 в 14:45
В команде можно играть с сиськами меньше третьего размера? Что говорит регламент?
Ответить
+2
-1
alktus (Хмельницкий)
18.07.2021 в 14:57
Ответить
+1
0
LEVgcUqs (Чернігів)
18.07.2021 в 14:42
Там із шахтьора Донецьк хто небудь є? Або бабки вирішують все як і бразильського шахтьора?
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+1
-1
Liverpool 333 (Кировоград )
18.07.2021 в 14:33
6 забытых голов одним футболистом называют гекса-трик, ну никак не секста-трик или может я чего-то не знаю
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+1
0


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