Женская команда Шахтера в своем первом матче в истории разгромила соперников со счетом 16:0

Женская команда донецкого "Шахтера" провела первый матч в своей истории. На стадионе в Счастливом "горняки" разгромили соперников со счетом 16:0.

Исторический первый гол "Шахтера" забила Вероника Кожухарь. Всего в этом матче она записала в свой актив шесть голов, оформив гекста-трик.

Отметим, что в поединке использовались обратные замены. Также добавим, что футболистки играли в недавно представленной новой форме от Puma.

Женская команда "Шахтера" продолжает готовиться к сезону. Первый официальный матч "горняки" проведет 15 августа против "Багиры".

“Шахтер” – “Еднисть” – 16:0

Голы: 1:0 Кожухарь (2), 2:0 Кревская (9), 3:0 Кожухарь (11), 4:0 Янчук (12), 5:0 Янчук (28), 6:0 Янчук (41), 7:0 Кожухарь (45), 8:0 Янчук (48), 9:0 Вегерич (49), 10:0 Кожухарь (54), 11:0 Кожухарь (55), 12:0 Мохнач (57, пен.), 13:0 Старухина (58), 14:0 Кожухарь (67), 15:0 Ковб (71), 16:0 Молодюк (75)

“Шахтер”: Денищич (Петровец, 51), Мохнач, Старухина (Манзюк, 26; Старухина, 51), Ковб, Ильина, Головач, Молодюк (Кравчук, 26; Молодюк, 51), Кревская, Вегерич, Кожухарь (Кравчук, 72), Янчук