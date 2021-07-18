Тренер женской команды Шахтера - после победы 16:0: Надо понимать, что девочки только собрались

Наставник женской команды "Шахтера" Роман Заев прокомментировал разгромную победу со счетом 16:0 в первом в истории товарищеском матче против ФК "Еднисть":

– Команда забила 16 мячей. Что вообще можно сказать при такой игре?

– Готовимся к сезону, а чтобы сделать это хорошо, нужно сыграться. Однако надо понимать, что девочки только собрались. Подыскивали таких соперников, с которыми можно показать те наработки, что пытаемся заложить на будущий чемпионат, при всем уважении к оппонентам. Значительный результат, возможно, вызывает удивление, но хочу отметить, что мы серьезно подходили к матчу. Функциональная готовность наших игроков была выше, что и определило исход.

– Перед спаррингом ожидали, что первый поединок во главе "Шахтера" завершится именно так?

– Может, и не думал, что закончим с таким двузначным числом, но рассчитывал, что будем доминировать и оправдаем ожидания. Команда доминировала, хоть и были шероховатости, особенно в завершающей стадии, но мы только в начале пути. Думаю, у нас есть время, чтобы подтянуть некоторые моменты.