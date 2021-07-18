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Тренер женской команды Шахтера - после победы 16:0: Надо понимать, что девочки только собрались

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Коуч ждет от своей команды еще лучших результатов

Тренер женской команды Шахтера - после победы 16:0: Надо понимать, что девочки только собрались

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Наставник женской команды "Шахтера" Роман Заев прокомментировал разгромную победу со счетом 16:0 в первом в истории товарищеском матче против ФК "Еднисть":

– Команда забила 16 мячей. Что вообще можно сказать при такой игре?

– Готовимся к сезону, а чтобы сделать это хорошо, нужно сыграться. Однако надо понимать, что девочки только собрались. Подыскивали таких соперников, с которыми можно показать те наработки, что пытаемся заложить на будущий чемпионат, при всем уважении к оппонентам. Значительный результат, возможно, вызывает удивление, но хочу отметить, что мы серьезно подходили к матчу. Функциональная готовность наших игроков была выше, что и определило исход.

– Перед спаррингом ожидали, что первый поединок во главе "Шахтера" завершится именно так?

– Может, и не думал, что закончим с таким двузначным числом, но рассчитывал, что будем доминировать и оправдаем ожидания. Команда доминировала, хоть и были шероховатости, особенно в завершающей стадии, но мы только в начале пути. Думаю, у нас есть время, чтобы подтянуть некоторые моменты.

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В статье: Еднисть (Плиски) Шахтер (Донецк) Роман Заев
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Источник:
Сайт ФК "Шахтер"

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Комментарии (2)
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Я так думаю... (КиЇв)
18.07.2021 в 17:34
Страшно представить, что было бы без шероховатостей в завершающей стадии (16х2). А точно с живой командой играли, может это были тренировочные конусы?
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Acsakal (Kharkov)
18.07.2021 в 18:14
Тим не менше, краще знаходити недоліки в грі після перемоги 16:0, ніж "зосереджуватися переважно на позитивних моментах" після програшу 0:1, як було у Шевченка після гри з австрійцями.
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