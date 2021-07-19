Рух над пропастью, повышение гонорара арбитрам, Кейн в шаге от Ман Сити. Главные новости за 18 июля

Ещё одна перестановка в многострадальной украинской Премьер-лиге за пять дней до начала чемпионата может произойти сегодня. "Рух" так и не смог договориться по аренде "Арены Львов", поэтому украинская футбольная власть планирует его исключить из главной лиги страны. Его место займёт "Волынь", которая в прошлом сезоне Первой лиги финишировала аж на седьмой строчке.

Киевский клуб потихоньку выходит на статус чемпиона по количеству контрольных матчей этим летом. Вчерашняя игра для команды Мирчи Луческу была уже восьмой, а впереди ещё три планируется. Победу "Динамо" 2:0 над швейцарским "Этуалем" принесли Леднев и Гармаш, забившие по голу.

Из других спаррингов с участием клубов УПЛ отмечаем победу "Зари" над "Днепром-1" 1:0 благодаря голу Шахаба, а "Десна" обыграла "Верес" 2:0 с голами Тотовицкого и Завийского.

Теперь расходы на оплату труда арбитров лягут на плечи клубов-хозяев матчей УПЛ. Расходы на рефери клубам обойдутся в 139 тыс грн за матч. Зарплата главного арбитра поднялась с 12 до 30 тысяч гривен за матч. Ассистенты теперь будут получать 15 тысяч вместо 6 тысяч. Также в выплатах предусмотрены 3 тысячи гривен на питание и 6 тысяч гривен на проживание. Пока судьи ещё не подписали контракты, поэтому суммы не окончательные.

И к трансферным новостям. Сначала к главной бомбе зарубежного рынка. Британский форвард "Шпор" Харри Кейн сказал "Окей" на контракт, предложенный ему "Ман Сити". Соглашение между сторонами будет рассчитано на 5 лет. Осталось только договориться между собой клубам. "Тоттенхэм" хочет получить за Кейна около 160-170 млн евро.

По информации итальянских журналистов, в украинском полузащитнике Викторе Коваленко теперь заинтересована ещё и "Специя". В течение недели агент футболиста должен встретиться с представителями "Аталанты", чтобы обозначить контуры будущего своего подопечного.

Также стало известно, сколько "Вест Хэм" хочет получить за трансфер Андрея Ярмоленко. Лондонцы готовы отпустить лидера сборной Украины за 2 млн фунтов. Главная причина такого решения - Ярмола не входит в планы наставника команды Дэвида Мойеса.

19-го июля состоится жеребьевка третьего квалифая Лиги конференций. В ней примут участие два украинских представителя "Колос" и "Ворскла". Обе наши команды попадают в число не сеяных команд третьего квалификационного раунда, поэтому соперников получат из когорты высокорейтинговых клубов. Узнать подробнее список потенциальных соперников можно здесь .