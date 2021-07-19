Эпатажный и откровенный. Сегодня День рождения у Виталия Кварцяного
Всегда рубит правду на пресс-конференциях
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Виталий Владимирович Кварцяный родился 19 июля 1953 года в Луцке. Украинский наставник является заслуженным тренером страны, в прошлом возглавлял "Волынь" как коуч первой команды и президент клуба.
Защищал цвета луцких "Торпедо", "Электрика" и "Прибора" как игрок. Также он тренировал польский "КСЗО", "Подолье" (Хмельницкий), запорожский "Металлург", "Кривбасс" и "Таврию-Скиф".
На данный момент Кварцяный – председатель Федерации футбола Волынской области. Он известен своим эпатажным поведением на пресс-конференциях.
Достижения: победитель чемпионата УССР (1989), победитель Первой лиги Украины (2001/02), серебряный призер Первой лиги Украины (2009/10).
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