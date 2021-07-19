Эпатажный и откровенный. Сегодня День рождения у Виталия Кварцяного

Прекрасный тренер и замечательный человек; хоть иногда и бывал чрезмерно строгим и экзальтированным, но это лишь говорит о том, как он преданно относился к своему делу и насколько был честен перед собой и перед сопричастными к его деятельности людьми. С днём рождения. Мои наилучшие пожелания.