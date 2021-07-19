  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Эпатажный и откровенный. Сегодня День рождения у Виталия Кварцяного
В тренде

Эпатажный и откровенный. Сегодня День рождения у Виталия Кварцяного

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Всегда рубит правду на пресс-конференциях

Эпатажный и откровенный. Сегодня День рождения у Виталия Кварцяного

WikiWand

Новина українською

Виталий Владимирович Кварцяный родился 19 июля 1953 года в Луцке. Украинский наставник является заслуженным тренером страны, в прошлом возглавлял "Волынь" как коуч первой команды и президент клуба.

Защищал цвета луцких "Торпедо", "Электрика" и "Прибора" как игрок. Также он тренировал польский "КСЗО", "Подолье" (Хмельницкий), запорожский "Металлург", "Кривбасс" и "Таврию-Скиф".

На данный момент Кварцяный – председатель Федерации футбола Волынской области. Он известен своим эпатажным поведением на пресс-конференциях.

Достижения: победитель чемпионата УССР (1989), победитель Первой лиги Украины (2001/02), серебряный призер Первой лиги Украины (2009/10).

Читайте такжеКварцяный: Вся осень и зима в Шахтере прошли под лозунгом - мы дважды обыграли Реал
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виталий Кварцяный
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Serega1111 (Киев)
19.07.2021 в 11:35
Матерый человечище... Крепкого здоровья и долгих лет жизни
Ответить
+1
0
avatar
2.dc (Николаев)
19.07.2021 в 11:06
Конечно же, мои поздравления замечательному Человеку и отличному Тренеру. И автор материала неприлично поскромничал, объяснив известность В.К. его эпатажным поведением. Отнюдь: Мастер своего дела, весьма эффективный селекционер и воспитатель, человек преданный футболу. А его эпатаж и "нестандартность" - та то такэ - если человек талантлив, то он талантлив во всем ... ))
Ответить
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
19.07.2021 в 10:39
Вітаю! Міг би ще тренувати.
Ответить
+2
0
avatar
Просто Толик (Одесса)
19.07.2021 в 09:47
Прекрасный тренер и замечательный человек; хоть иногда и бывал чрезмерно строгим и экзальтированным, но это лишь говорит о том, как он преданно относился к своему делу и насколько был честен перед собой и перед сопричастными к его деятельности людьми. С днём рождения. Мои наилучшие пожелания.
Ответить
+3
0
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
19.07.2021 в 10:03
Спасибо за поздравления! Вам тоже всего наилучшего
Ответить
0
0
Джин Тоник (R)
19.07.2021 в 09:46
Один из лучших в укр.футболе.Крепкого здоровья!Верю увидим еще тренером в УПЛ.Волынь ждем в УПЛ вместо Руховцев.
Ответить
+2
-1
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
19.07.2021 в 10:02
Спасибо большое!
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...