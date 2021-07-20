Соперники для Шахтера, Колоса и Ворсклы, нападающий для Динамо, стадион для Руха. Главные новости за 19-е июля

UA-Футбол собрал для Вас главные футбольные новости за последние сутки.

Состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций. Донецкий "Шахтер" откроет для себя еврокубковый сезон матчами с бельгийским "Генком", "Колос" в Лиге конференций сыграет с победителем пары ФКСБ (Румыния) - "Шахтер" (Казахстан). "Ворскла", в случае успешного итога дуэли с КуПС, в следующем круге встретится с победителем пары "Астана" (Казахстан) - "Арис" (Греция).

Матчи состоятся в начале августа.

Сообщается, что венесуэльский форвард Эрик Рамирес, который имеет в активе один поединок за национальную сборную, вскоре прибудет в Киев для подписания контракта с чемпионом Украины. Осталось только пройти медосмотр, с которым у венесуэльца возникли проблемы во время его попытки перейти в "Рубин".

Ориентировочная стоимость потенциального форварда "Динамо" – около двух миллионов евро.

"Рух" никак не мог найти стадион для домашних матчей в УПЛ. После отказа играть на "Арене Львов" и неудачной попытки прописаться на "Украине", "Рух" обратился к "Динамо" об аренде его стадиона имени Лобановского. Однако УАФ "пресек" и эту попытку львовян. В итоге, клуб Козловского подписал договор с "Ареной Львов". Это уже официально и окончательно.

Правда, обе стороны заявляют, что сумели отстоять свои интересы. Где же истина – пока неизвестно.

Украинский арбитр Екатерина Монзуль получила первое назначение на футбольный женский турнир Олимпийских игр. Монзуль будет работать на матче женских сборных Китая и Бразилии.

Матч состоится 21-го июля в Рифу на стадионе "Мияги".

К Артему Довбику после Евро-2020 особый интерес. Спрос на нападающего есть и в Украине, и за рубежом. В частности, сообщается, что возможность приглашения в свои ряды украинца рассматривает "Трабзонспор". Турки хотели бы вернуть Александра Сорлота, но если не получится – готовы переключить внимание на Артема Довбика.

"Днепр-1" хочет получить за своего игрока 5 млн. евро.

Если верить источникам, более десяти человек в львовском клубе инфицированные "новомодной" болезнью. Это при том, что ПФК "Львов" вместе с "Мариуполем" должны открывать 23-го июля чемпионат Украины 2021/22.

Отмечается, что матч находится под угрозой срыва.

Донецкий "Шахтер" официально представил новых игроков команды – Педриньо, Марлона и Траоре. Все трое выбрали себе игровые номера и пообщались с прессой.

В то же время, "Мариуполь" представил на сезон новую форму. Теперь она будет под брендом "Пумы", о сотрудничестве с которой недавно объявил и "Шахтер".