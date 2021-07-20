Соперники для Шахтера, Колоса и Ворсклы, нападающий для Динамо, стадион для Руха. Главные новости за 19-е июля
А также назначение Монзуль, претендент на Довбика, проблемы ФК Львов
Фото: СК Днепр-1
UA-Футбол собрал для Вас главные футбольные новости за последние сутки.
"Шахтер" получил соперника в третьем раунде отбора ЛЧ, а "Колос" и "Ворскла" – в Лиге конференций
Состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций. Донецкий "Шахтер" откроет для себя еврокубковый сезон матчами с бельгийским "Генком", "Колос" в Лиге конференций сыграет с победителем пары ФКСБ (Румыния) - "Шахтер" (Казахстан). "Ворскла", в случае успешного итога дуэли с КуПС, в следующем круге встретится с победителем пары "Астана" (Казахстан) - "Арис" (Греция).
Матчи состоятся в начале августа.
"Динамо" договорилось с нападающим словацкого ДАКа
Сообщается, что венесуэльский форвард Эрик Рамирес, который имеет в активе один поединок за национальную сборную, вскоре прибудет в Киев для подписания контракта с чемпионом Украины. Осталось только пройти медосмотр, с которым у венесуэльца возникли проблемы во время его попытки перейти в "Рубин".
Ориентировочная стоимость потенциального форварда "Динамо" – около двух миллионов евро.
"Рух" решил проблему со стадионом
"Рух" никак не мог найти стадион для домашних матчей в УПЛ. После отказа играть на "Арене Львов" и неудачной попытки прописаться на "Украине", "Рух" обратился к "Динамо" об аренде его стадиона имени Лобановского. Однако УАФ "пресек" и эту попытку львовян. В итоге, клуб Козловского подписал договор с "Ареной Львов". Это уже официально и окончательно.
Правда, обе стороны заявляют, что сумели отстоять свои интересы. Где же истина – пока неизвестно.
Екатерина Монзуль получила первое назначение на матч Олимпиады
Украинский арбитр Екатерина Монзуль получила первое назначение на футбольный женский турнир Олимпийских игр. Монзуль будет работать на матче женских сборных Китая и Бразилии.
Матч состоится 21-го июля в Рифу на стадионе "Мияги".
Артемом Довбиком интересуется клуб из Турции
К Артему Довбику после Евро-2020 особый интерес. Спрос на нападающего есть и в Украине, и за рубежом. В частности, сообщается, что возможность приглашения в свои ряды украинца рассматривает "Трабзонспор". Турки хотели бы вернуть Александра Сорлота, но если не получится – готовы переключить внимание на Артема Довбика.
"Днепр-1" хочет получить за своего игрока 5 млн. евро.
В составе ПФК "Львов" – вспышка коронавируса
Если верить источникам, более десяти человек в львовском клубе инфицированные "новомодной" болезнью. Это при том, что ПФК "Львов" вместе с "Мариуполем" должны открывать 23-го июля чемпионат Украины 2021/22.
Отмечается, что матч находится под угрозой срыва.
"Шахтер" официально представил новичков, а "Мариуполь" – новую форму
Донецкий "Шахтер" официально представил новых игроков команды – Педриньо, Марлона и Траоре. Все трое выбрали себе игровые номера и пообщались с прессой.
В то же время, "Мариуполь" представил на сезон новую форму. Теперь она будет под брендом "Пумы", о сотрудничестве с которой недавно объявил и "Шахтер".
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