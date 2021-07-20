Оппоненты клубов УПЛ, нападающий для Динамо, арена для Руха. Главные новости за 19 июля. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 19 июля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеСоперники для Шахтера, Колоса и Ворсклы, нападающий для Динамо, стадион для Руха. Главные новости за 19-е июля
Состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда в ЛЧ и Лиге конференций, но и это не все наши новости на сегодня. Венесуэльский форвард для киевского "Динамо", арена для "Руха", назначение Монзуль на Олимпийские игры, инвайт в Турцию для Довбика, коронавирус в ПФК "Львов", презентации от "Шахтера" и "Мариуполя". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Спортдир ДАК: Ждем визу для вылета Рамиреса в Украину, сделка будет закрыта в течение этой недели
- Директор Руха о новом контракте с Ареной Львов: Люди, которые понимают в футболе, поняли, на чьей стороне правда
- Шахтер за 6 млн евро договорился о трансфере защитника Интернасьонала
- Ребров: Футбол - это политика. Я поддерживал Оранжевую революцию
- Искусство и спорт вне политики. Миколенко и Яремчук сделали фото с Бастой, который поддерживает оккупацию Крыма
- Красотка дня. Невероятная жена Иммобиле эффектно отпраздновала чемпионство Италии. ВИДЕО
Новости по теме
- 06:23 Украинские Соперники для Шахтера, Колоса и Ворсклы, нападающий для Динамо, стадион для Руха. Главные новости за 19-е июля
- 09:03 Украинские Проблема Руха, гонорары судей, будущее Ярмоленко и Коваленко. Главные новости за 18 июля. Аудио
- 07:38 Украинские Рух над пропастью, повышение гонорара арбитрам, Кейн в шаге от Ман Сити. Главные новости за 18 июля
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...