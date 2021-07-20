Оппоненты клубов УПЛ, нападающий для Динамо, арена для Руха. Главные новости за 19 июля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 19 июля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда в ЛЧ и Лиге конференций, но и это не все наши новости на сегодня. Венесуэльский форвард для киевского "Динамо", арена для "Руха", назначение Монзуль на Олимпийские игры, инвайт в Турцию для Довбика, коронавирус в ПФК "Львов", презентации от "Шахтера" и "Мариуполя". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.