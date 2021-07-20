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Оппоненты клубов УПЛ, нападающий для Динамо, арена для Руха. Главные новости за 19 июля. Аудио

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Оппоненты клубов УПЛ, нападающий для Динамо, арена для Руха. Главные новости за 19 июля. Аудио

UA-Футбол

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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 19 июля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеСоперники для Шахтера, Колоса и Ворсклы, нападающий для Динамо, стадион для Руха. Главные новости за 19-е июля

Состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда в ЛЧ и Лиге конференций, но и это не все наши новости на сегодня. Венесуэльский форвард для киевского "Динамо", арена для "Руха", назначение Монзуль на Олимпийские игры, инвайт в Турцию для Довбика, коронавирус в ПФК "Львов", презентации от "Шахтера" и "Мариуполя". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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