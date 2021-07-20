Царь и почти лучший бомбардир УПЛ торжествует: сегодня Евгению Селезневу исполняется 36 лет
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fc-dnipro.com.ua
Евгений Александрович Селезнев родился 20 июля 1985 года в Макеевке. На данный момент украинский футболист тренируется с клубом "Минай". Известно, что форвард стремится побить рекорд Реброва и стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины (у Евгения 116 голов, у Сергея – 123).
Селезнев сыграл 58 матчей и забил 11 голов за национальную сборную Украины. Евгений выигрывал чемпионат Украины, Кубок страны и Кубок УЕФА в футболке донецкого "Шахтера", выходил в финал Лиги Европы в составе "Днепра".
Также Селезнев защищал цвета "Колоса", киевского "Арсенала", испанской "Малаги", "Карабюкспора" и "Бурсаспора". Играя за столичную команду под руководством Заварова, он становился лучшим бомбардиром чемпионата Украины (2010/11, 17 голов).
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