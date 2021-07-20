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Царь и почти лучший бомбардир УПЛ торжествует: сегодня Евгению Селезневу исполняется 36 лет

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Царь и почти лучший бомбардир УПЛ торжествует: сегодня Евгению Селезневу исполняется 36 лет

fc-dnipro.com.ua

Новина українською

Евгений Александрович Селезнев родился 20 июля 1985 года в Макеевке. На данный момент украинский футболист тренируется с клубом "Минай". Известно, что форвард стремится побить рекорд Реброва и стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины (у Евгения 116 голов, у Сергея – 123).

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Селезнев сыграл 58 матчей и забил 11 голов за национальную сборную Украины. Евгений выигрывал чемпионат Украины, Кубок страны и Кубок УЕФА в футболке донецкого "Шахтера", выходил в финал Лиги Европы в составе "Днепра".

Также Селезнев защищал цвета "Колоса", киевского "Арсенала", испанской "Малаги", "Карабюкспора" и "Бурсаспора". Играя за столичную команду под руководством Заварова, он становился лучшим бомбардиром чемпионата Украины (2010/11, 17 голов).

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В статье: Евгений Селезнев
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Комментарии (12)
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Pianist (Киев)
20.07.2021 в 11:15
Алкаш. Человек без принципов. Как и все алкаши. «Царь», блин… Семью выкормил уже?
Ответить
+2
0
storm_ua (Николаев)
20.07.2021 в 11:04
Скажи водке нет.
Ответить
0
0
Dortmund 09 (Киев)
20.07.2021 в 11:03
С Днем Рождения! Спасибо за голы в ворота Наполи!
Ответить
+1
-2
avatar
genpet (Николаев)
20.07.2021 в 10:56
С днём рождения, бомбардир! Не увлекайся там, помни, что тебе дали последний шанс
Ответить
+1
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.07.2021 в 10:53
царь?!?!?! АЛЕНЬ!)))
Ответить
+4
-1
avatar
2.dc (Николаев)
20.07.2021 в 10:29
С днюхой, Ваше Величество! ... ну и, держать планочку на уровне - шутка ли, 36, а уже Царь ... ;)
Ответить
0
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
20.07.2021 в 10:23
"Ну дайте попісяти..."
Ответить
+4
0
avatar
Просто Толик (Одесса)
20.07.2021 в 09:59
Береги печень, дядя.
Ответить
+4
0
Vantala (Kharkiv)
20.07.2021 в 09:39
Сцарь, более известный в широких кругах как Тунец и Кормилец.
Ответить
+7
-2
avatar
Микко82 (Херсон)
20.07.2021 в 09:35
Царь Кормілєц І
Ответить
+8
0
Джин Тоник (R)
20.07.2021 в 09:34
С Днюхой Царь!!!
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+2
-10
avatar
Просто Квашин (Харьков)
20.07.2021 в 10:41
ты его любовница ???
Ответить
+2
0


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