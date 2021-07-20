Состояние газона на стадионе "Черноморец" в Одессе оставляет желать лучшего. Это произошло после концерта исполнителя MONATIK'а 17 июля.

Трава действительно пожелтела в тех местах, где во время выступления располагалась сцена и фан-зона.

Фото: XYDESSA

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Добавим, что в эту субботу, 24 июля должен состояться еще один концерт - Макса Коржа.

Напомним, что первый домашний матч "Черноморца" состоится 31 июля против "Днепра-1".