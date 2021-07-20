Бит ударил: как выглядит газон арены Черноморца после концерта MONATIK'а
Спойлер: плохо
facebook.com/fc.chernomorets
Состояние газона на стадионе "Черноморец" в Одессе оставляет желать лучшего. Это произошло после концерта исполнителя MONATIK'а 17 июля.
Трава действительно пожелтела в тех местах, где во время выступления располагалась сцена и фан-зона.
Фото: XYDESSA
Видео: Курс Одесса
Добавим, что в эту субботу, 24 июля должен состояться еще один концерт - Макса Коржа.
Напомним, что первый домашний матч "Черноморца" состоится 31 июля против "Днепра-1".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Telegram
Популярное сейчас
- Спортдир ДАК: Ждем визу для вылета Рамиреса в Украину, сделка будет закрыта в течение этой недели
- Динамо - Атлетик. Прогноз на товарищеский матч
- Директор Руха о новом контракте с Ареной Львов: Люди, которые понимают в футболе, поняли, на чьей стороне правда
- Шкурин снова забивает за Киев, УАФ давит на Рух, ультиматум Черноморцу. Главные новости за 17 июля
- По стопам Азара и толстяка Роналдо. Виллиан начал предсезонку Арсенала с заметным пузом. ФОТО
- Искусство и спорт вне политики. Миколенко и Яремчук сделали фото с Бастой, который поддерживает оккупацию Крыма
Новости по теме
- 07:35 Украинские Шкурин снова забивает за Киев, УАФ давит на Рух, ультиматум Черноморцу. Главные новости за 17 июля
- 15:49 Украинские В Одессе очень не любят Динамо. Назначение нового тренера рискует сорвать межсезонье Черноморца
- 20:33 Украинские Официально. Львов и Одесса осенью примут матчи сборной Украины
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (12)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Будєм разбіратся (Київ)
20.07.2021 в 13:32
Ответить
0
0
С.Карпович. (Ланівці)
20.07.2021 в 13:20
Ответить
0
0
Я так думаю... (КиЇв)
20.07.2021 в 13:06
Ответить
0
0
Скорп66 (Одесса)
20.07.2021 в 12:55
Ответить
+2
0
Dimka26 (Чернигов)
20.07.2021 в 13:25
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
20.07.2021 в 13:29
Ответить
0
0
Acsakal (Kharkov)
20.07.2021 в 12:47
Ответить
0
0
Stuntriding (Киев)
20.07.2021 в 12:40
Ответить
+4
0
royalstas (Вінниця)
20.07.2021 в 12:34
Ответить
+6
0
янковский ян (Запорожье)
20.07.2021 в 13:20
Ответить
0
0
СТОП крот (Киев)
20.07.2021 в 12:30
Ответить
+3
0
TarasLviv2019 (LVIV)
20.07.2021 в 12:20
Ответить
+2
0
Лучшие букмекеры
загрузка...