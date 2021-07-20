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Бит ударил: как выглядит газон арены Черноморца после концерта MONATIK'а

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(1 голосов)

Спойлер: плохо

Бит ударил: как выглядит газон арены Черноморца после концерта MONATIK'а

facebook.com/fc.chernomorets

Новина українською

Состояние газона на стадионе "Черноморец" в Одессе оставляет желать лучшего. Это произошло после концерта исполнителя MONATIK'а 17 июля.

Трава действительно пожелтела в тех местах, где во время выступления располагалась сцена и фан-зона.

Бит ударил: как выглядит газон арены Черноморца после концерта MONATIK'а - изображение 1Бит ударил: как выглядит газон арены Черноморца после концерта MONATIK'а - изображение 2
Фото: XYDESSA

Видео: Курс Одесса

Добавим, что в эту субботу, 24 июля должен состояться еще один концерт - Макса Коржа.

Напомним, что первый домашний матч "Черноморца" состоится 31 июля против "Днепра-1".

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В статье: Стадион "Черноморец" Черноморец (Одесса)
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Комментарии (12)
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Будєм разбіратся (Київ)
20.07.2021 в 13:32
Був на концерті. Концерт - агонь , підготовка газону як бачимо - печаль
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С.Карпович. (Ланівці)
20.07.2021 в 13:20
Мохнатік дав жару
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Я так думаю... (КиЇв)
20.07.2021 в 13:06
Зараз під другий концерт монтують сцену в іншому місці. Доб’ють те що залишилось від газону. А перед матчем 31-го приїде комісія УАФ інспектувати поле і скаже газон непридатний для проведення матчу. Так що ЧО - готуйтесь до «технаря».
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0
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Скорп66 (Одесса)
20.07.2021 в 12:55
Рукожопые организаторы говорите? Да хрен там , сделанно намеренно в целях экономии. Кому сегодня в Одессе нужен Черноморец? Да никому, собственнику стадиона чхать на клуб он отбивает деньги , будет выгодно забетонировать поле он это сделает. Не удивлюсь если один из концертов будет проходить в тоже время , что и матч Черноморца , то Черноморец отправится играть на стадион Спартак.Нет у нас в городе богатого человека готового вкладывать в местный футбол.
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+2
0
Dimka26 (Чернигов)
20.07.2021 в 13:25
как-то странно, что в таком городе нет богатых людей, которые могут нормально финансировать футбольный клуб.
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
20.07.2021 в 13:29
И самое интересное, что этих людей не было с 91 года. Клуб существовал на голом энтузиазме. Хотя в советское время имел очень хороший уровень.
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0
0
Acsakal (Kharkov)
20.07.2021 в 12:47
Тупо вбили газон.
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0
0
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Stuntriding (Киев)
20.07.2021 в 12:40
Орги тупо сэкономили на настиле поля.В Киеве сколько было концертов и газон в идеале, да и не только в Киеве.
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+4
0
royalstas (Вінниця)
20.07.2021 в 12:34
Я навіть не знаю що там за ітіоти працюють так як з Одеси часто прилітають такі фото. Якось на інших стадіонах теж концерти проводять і все нормально а тут лютий треш....
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+6
0
янковский ян (Запорожье)
20.07.2021 в 13:20
У нас в Запорожье часто проводят но с полем все норм
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0
0
СТОП крот (Киев)
20.07.2021 в 12:30
Думаю организаторы рукожопы. На концерты строится настил и он контактирует с газоном только в некоторых местах. А тут видно, что по всей площади растоптано
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+3
0
TarasLviv2019 (LVIV)
20.07.2021 в 12:20
Там якесь слабеньке поле, або погана організація концерту, або клімат.. Таке вже було кілька років назад, що після концерту, трава пропала в Одесі
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+2
0


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