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УАФ начала обучение новой, третьей волны арбитров VAR

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Количество рефери, которые смогут работать с системой VAR, возрастет до 13-ти

УАФ начала обучение новой, третьей волны арбитров VAR

Фото Павла Кубанова - УАФ

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С 15 июля началось обучение новой, третьей волны арбитров VAR. По завершению обучения количество видеотехнических лиц матча в целом вырастет на 15 человек.

В частности, три арбитра пройдут обучение по программе "Только VAR", два арбитра - по программе "VAR и поле", пять арбитров - по программе "Только поле" и пять ассистентов арбитра - по программе "Помощник VAR".

После успешного завершения обучения количество рефери, которые смогут работать с системой VAR, возрастет до 13-ти, в поле - до 19-ти, помощников VAR - до 14-ти. Кроме того, будет подготовлено пять новых наблюдателей VAR.

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Общая программа обучения предусматривает ряд этапов. В частности сейчас рефери прошли этап обучения на основе видеоклипов. Следующий этап - матчи УПЛ режиме. Впоследствии арбитры будут отрабатывать свои навыки на НТК им. В. Банникова со смоделированными ситуациями и кратковременными матчами. Завершится обучение на матчах УПЛ (U-19) и ПФЛ онлайн. Планируется завершить обучение до конца августа этого года.

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В статье: УАФ ВАР
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Источник:
УАФ

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