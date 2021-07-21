Спарринги Динамо и Шахтера, blacklist Луческу и Нещерет в Юве? Главные новости за 20 июля. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 20 июля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеСпарринги Динамо и Шахтера, успехи украинцев в Лиге чемпионов, топ-интерес к Нещерету. Главные новости за 20-е июля
Результаты товарищеских поединков с участием киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера", но и это не все наши новости на сегодня. Успехи украинских исполнителей в квалификации Лиги чемпионов, интерес "Ювентуса" к юному голкиперу гранда УПЛ, очередной новичок "горняков" и жесткие выводы Луческу на швейцарских сборах. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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