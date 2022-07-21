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Один из лучших голкиперов Динамо. Сегодня Виктору Чанову могло исполниться 63 года

Общие новости
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(4 голосов)

Покинул нас в 2017-м

Один из лучших голкиперов Динамо. Сегодня Виктору Чанову могло исполниться 63 года

Корреспондент

Новина українською

Виктор Викторович Чанов родился 21 июля 1959 года в Сталино (Украинская ССР). Советский и украинский вратарь – мастер спорта СССР международного класса (1980), заслуженный мастер спорта СССР (1986).

Карьеру начинал в донецком "Шахтере", большую ее часть провел в составе киевского "Динамо". Чанов – один из лучших вратарей СССР 1980-х годов. С киевлянами выиграл чемпионат страны, Кубок и Суперкубок СССР, Кубок обладателей кубков УЕФА, также выходил в финал Суперкубка УЕФА.

Являлся тренером (1995, 1996) и главным тренером (1996) клуба ЦСКА-Борисфен (Киев). Входил в штаб "Динамо" (2006-2007). Виктор Викторович скончался 8 февраля 2017-го в Киеве.

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В статье: Виктор Чанов
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Комментарии (1)
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Я так думаю... (КиЇв)
21.07.2021 в 13:26
Хоть бОльшую часть времени играл за Динамо, но мне запомнился как вратарь «Шахтёра». Светлая память!
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