Женская команда Днепра-1 одержала победу в спарринге против мужского ВДН
Подопечные Елены Кудзиевой продолжают подготовку к новому сезону
Фото: СК Днепр-1
Женская команда "Днепра-1" продолжает подготовку к новому сезону. Подопечные Елены Кудзиевой провели товарищеский матч против мужского любительского клуба ВДН.
Спарринг состоялся в Верхнеднепровске и завершился победой для женской команды со счетом 3:2.
"Днепр-1" (жен) – ВДН (муж) 3:2
Следующий контрольный матч команда Елены Кудзиевой проведет в понедельник, 26 июля, в Кривом Роге.
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Источник:СК Днепр-1
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