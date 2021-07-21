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Женская команда Днепра-1 одержала победу в спарринге против мужского ВДН

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Подопечные Елены Кудзиевой продолжают подготовку к новому сезону

Женская команда Днепра-1 одержала победу в спарринге против мужского ВДН

Фото: СК Днепр-1

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Женская команда "Днепра-1" продолжает подготовку к новому сезону. Подопечные Елены Кудзиевой провели товарищеский матч против мужского любительского клуба ВДН.

Спарринг состоялся в Верхнеднепровске и завершился победой для женской команды со счетом 3:2.

"Днепр-1" (жен) – ВДН (муж) 3:2

Следующий контрольный матч команда Елены Кудзиевой проведет в понедельник, 26 июля, в Кривом Роге.

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В статье: СК Днепр-1 Елена Кудзиева
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Источник:
СК Днепр-1

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