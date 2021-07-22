Зачистка Луческу, дюжина динамовцев в Одессе и пополнения Эвертона. Главные новости за 21 июля

Мы собрали для вас главные новости футбола за среду, 21 июля.

“Динамо” завершило предсезонный сбор в Швейцарии и вылетело в Австрию, где столичный клуб проведёт финальный этап подготовки к новой кампании. Сразу шесть исполнителей не отправились с командой – в число “отсеянных” Мирчей Луческу вошли Ванат, Вивчаренко, Бражко и Коробенко, а также Бенито и Владислав Супряга. Последний будет залечивать небольшую травму, а вот на нигерийца Бенито главный тренер видимо в этом сезоне не рассчитывает. В Австрии “Динамо” сыграет с немецким “Унионом” и испанским “Вильярреалом”.

А вот где спрос на молодых динамовцев имеется, так это в Одессе. Новичок УПЛ “Черноморец” сообщил об аренде сразу дюжины игроков киевлян. Форму “моряков” в сезоне 2021/22 примеряют полузащитники Георгий Цитаишвили, Евгений Смирный, форвард Евгений Исаенко и ещё 9 футболистов. Главный тренер “Черноморца” Юрий Мороз отлично знаком с возможностями новобранцев, с которыми он ранее работал в “Динамо” U-21.

Бельгийский “Гент” начнёт сезон без украинского дуэта Романа Безуса и Романа Яремчука. Оба игрока не были включены в заявку на дебютный матч в сезоне против норвежской “Волеренги” в Лиге Конференций. Украинские сборники вернулись из отпуска только в среду и в ближайшее время будут работать над набором формы. Поединок "Гент"- "Волеренга" состоится 22 июля в Бельгии.

“Эвертон” в среду отрапортовал о подписании сразу двух ветеранов. Глубины составу “ирисок” добавят 30-летний вингер Эндрос Таунсенд и 34-летний голкипер Асмир Бегович. Таунсенд перебрался в Ливерпуль на правах свободного агента, где он воссоединится с бывшим тренером по “Ньюкаслу” Рафой Бенитесом, а вот за Беговича пришлось выплатить небольшую компенсацию “Борнмуту”. Новички стали заменой Тео Уолкотту и Робину Ольсену, которые покинули “Гудисон Парк” летом.

“Милан” рассматривает вариант с подписанием атакующего полузащитника “Шахтёра” Тете, сообщает Pianeta Milan. “Горняк” является запасным вариантом для итальянского клуба в случае провала в переговорах по форварду “Сантоса” Кайо Жорже. “Россонери” смогут взять лишь одного из них, ведь в заявке команды осталось лишь одно место для игроков вне ЕС. В минувшем сезоне Тете провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 5 голевых передач. В 2019-м “Шахтёр” заплатил за него “Гремио” 15 миллионов евро.