Дюжина игроков Динамо в Одессе, интерес к Тете, чистка Луческу. Главные новости за 21 июля. Аудио
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Читайте такжеЗачистка Луческу, дюжина динамовцев в Одессе и пополнения Эвертона. Главные новости за 21 июля
Киевляне вылетели в Австрию после чистки Мирчи Луческу, но и это не все наши новости на сегодня. Молодые динамовцы едут в Одессу, "Гент" не рассчитывает на украинский тандем в первом поединке сезона, "Эвертон" приобрел двух футболистов на замену тем, кто покинул стан "ирисок", а итальянский гранд интересуется хавбеком донецкого "Шахтера". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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