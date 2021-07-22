Дюжина игроков Динамо в Одессе, интерес к Тете, чистка Луческу. Главные новости за 21 июля. Аудио

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Киевляне вылетели в Австрию после чистки Мирчи Луческу, но и это не все наши новости на сегодня. Молодые динамовцы едут в Одессу, "Гент" не рассчитывает на украинский тандем в первом поединке сезона, "Эвертон" приобрел двух футболистов на замену тем, кто покинул стан "ирисок", а итальянский гранд интересуется хавбеком донецкого "Шахтера". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.