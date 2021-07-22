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Директор Арены Львов назвала свою зарплату на данной должности

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Ольга Манько назвала свой оклад

Директор Арены Львов назвала свою зарплату на данной должности

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Новина українською

Директор "Арены Львов" Ольга Манько назвала свою зарплату на данной должности.

– Сколько зарабатывает Ольга Манько на своей должности?

– Мой оклад директора "Арены Львов" – 19 тысяч гривен.

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В статье: Арена Львов Ольга Манько
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Комментарии (1)
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TarasLviv2019 (LVIV)
22.07.2021 в 20:55
На манікюр буде
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