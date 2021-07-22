Директор Арены Львов назвала свою зарплату на данной должности
Ольга Манько назвала свой оклад
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Директор "Арены Львов" Ольга Манько назвала свою зарплату на данной должности.
– Сколько зарабатывает Ольга Манько на своей должности?
– Мой оклад директора "Арены Львов" – 19 тысяч гривен.
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Источник:Youtube-канал Брутальний Футбол
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Комментарии (1)
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TarasLviv2019 (LVIV)
22.07.2021 в 20:55
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