УАФ: Темпы распространении клипа Алиева свидетельствуют об искусственном пути устроенной провокации
В УАФ завели дисциплинарное дело на Алиева
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
УАФ отреагировала на
Ассоциация опубликовала свой ответ на официальной странице в Facebook, при этом ограничив возможность добавления комментариев.
"Сегодня в средствах массовой информации было распространено видео с участием экс-футболиста, который имеет действующую тренерскую лицензию УАФ, Александра Алиева.
Видео в СМИ появилось буквально через несколько минут после публикации на YouTube-канале упомянутого лица, а темпы его распространения и отдельные источники, освещавших "событие", по нашему убеждению, свидетельствуют об искусственном пути устроенной провокации.
Видео содержит оскорбления в адрес представителей УАФ, угрозы и направлено на дискредитацию ряда лиц.
Компетентными органами УАФ в рамках открытого дисциплинарного производства будет дана оценка действиям субъекта футбола, содержащие признаки дискриминации по национальному признаку и вредят репутации футбола.
УАФ решительно осуждает любые дискриминационные действия субъектов футбола и в очередной раз подтверждает свою приверженность принципам UEFA RESPECT", – сказано в заявлении УАФ.
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