УАФ: Темпы распространении клипа Алиева свидетельствуют об искусственном пути устроенной провокации

УАФ отреагировала на новый клип Александра Алиева под названием "Объявил войну итальянцам из УАФ".

Ассоциация опубликовала свой ответ на официальной странице в Facebook, при этом ограничив возможность добавления комментариев.

"Сегодня в средствах массовой информации было распространено видео с участием экс-футболиста, который имеет действующую тренерскую лицензию УАФ, Александра Алиева.

Видео в СМИ появилось буквально через несколько минут после публикации на YouTube-канале упомянутого лица, а темпы его распространения и отдельные источники, освещавших "событие", по нашему убеждению, свидетельствуют об искусственном пути устроенной провокации.

Видео содержит оскорбления в адрес представителей УАФ, угрозы и направлено на дискредитацию ряда лиц.

Компетентными органами УАФ в рамках открытого дисциплинарного производства будет дана оценка действиям субъекта футбола, содержащие признаки дискриминации по национальному признаку и вредят репутации футбола.

УАФ решительно осуждает любые дискриминационные действия субъектов футбола и в очередной раз подтверждает свою приверженность принципам UEFA RESPECT", – сказано в заявлении УАФ.