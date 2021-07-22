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УАФ: Темпы распространении клипа Алиева свидетельствуют об искусственном пути устроенной провокации

Общие новости
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В УАФ завели дисциплинарное дело на Алиева

УАФ: Темпы распространении клипа Алиева свидетельствуют об искусственном пути устроенной провокации

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

Новина українською

УАФ отреагировала на новый клип Александра Алиева под названием "Объявил войну итальянцам из УАФ".

Ассоциация опубликовала свой ответ на официальной странице в Facebook, при этом ограничив возможность добавления комментариев.

"Сегодня в средствах массовой информации было распространено видео с участием экс-футболиста, который имеет действующую тренерскую лицензию УАФ, Александра Алиева.

Видео в СМИ появилось буквально через несколько минут после публикации на YouTube-канале упомянутого лица, а темпы его распространения и отдельные источники, освещавших "событие", по нашему убеждению, свидетельствуют об искусственном пути устроенной провокации.

Видео содержит оскорбления в адрес представителей УАФ, угрозы и направлено на дискредитацию ряда лиц.

Компетентными органами УАФ в рамках открытого дисциплинарного производства будет дана оценка действиям субъекта футбола, содержащие признаки дискриминации по национальному признаку и вредят репутации футбола.

УАФ решительно осуждает любые дискриминационные действия субъектов футбола и в очередной раз подтверждает свою приверженность принципам UEFA RESPECT", – сказано в заявлении УАФ.

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В статье: Александр Алиев УАФ
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Комментарии (2)
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Андрей (Odessa)
23.07.2021 в 00:43
Один альтернативно одарённый снял дешёвый и бездарный клип. Другие такие же решили, что надо обязательно отреагировать, как будто бы клип сняла мировая звезда, или даже хотя бы местная.
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янковский ян (Запорожье)
22.07.2021 в 23:58
Испугались. Значит материал зашёл.
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