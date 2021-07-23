Ничья Ворсклы в Финляндии, Вьюнник присоединился к Мариуполю. Главные новости за 22 июля 

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 22 июля

Первый матч украинской команды в еврокубках сезона 2021/22 завершился вничью – полтавская “Ворскла” не сумела на выезде переиграть финский “КуПС”. Команда Максимова пропустила первой на шестой минуте, но затем “Ворскла” отыгралась и вышла вперед благодаря голам Кане и Тилля с пенальти. Но победный счет удержать не удалось – на 90+6 минуте “КуПС” сравнял счет. В итоге 2:2, ответный матч состоится 29 июля.

"Шахтер" отправил еще одного игрока в аренду в "Мариуполь". 19-летний нападающий Богдан Вьюнник будет выступать за азовцев до конца сезона-2021/22. Также “горняки” расстались с Максимом Малышевым. У 28-летнего хавбека истек действия контракта с “Шахтером”. “Днепр-1” арендовал защитника “Динамо” Никиту Кравченко, “Десна” подписала бека Вадима Жука, Роман Дебелко присоединился к “Кривбассу” в Первой лиге.

Бельгийский “Гент” без украинцев Романа Яремчука и Романа Безуса разгромил норвежскую "Волеренгу" в квалификации Лиги конференции (4:0). Как информирует zbirna.com, Яремчук пропустит не только первый первый еврокубковый матч “Гента”, но и весь отборочный раунд – бельгийцы не хотят заигрывать форварда сборной Украины, чтобы поднять на него цену на трансферном рынке.

“Черноморец” должен был провести свой первый домашний матч нового сезона УПЛ 31 июля против “Днепра-1”, но игра будет перенесена на “Днепр-Арену”. “Черноморец” будет восстанавливать газон своего стадиона после концертов поп-звезд, также неразрешимым остается конфликт с ультрас, которые пригрозили срывом домашних матчей “моряков” в УПЛ.

За день до открытия летней Олимпиады в Токио, мужские футбольные сборные провели свои первые матчи. В первый день было три неожиданности – Испания не сумела забить Египту (0:0), Мексика с 36-летним вратарем Очоа обыграла Францию (4:1), а Аргентина проиграла Австралии (0:2). В самом статусном матче дня Бразилия обыграла Германию со счетом 4:2. Хет-трик сделал форвард “Эвертона” Ришарлисон.