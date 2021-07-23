Паритет полтавчан с финнами, аренда таланта Шахтера. Главные новости за 22 июля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 22 июля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

"Ворскла" на выезде не обыграла "КуПС" в Лиге конференций, но и это не все наши новости на сегодня. "Шахтер" отправил в аренду юного нападающего и расстался с хавбеком, остальные трансферы дня в УПЛ, неРОМАНтичный "Гент", проблемы "Черноморца" и результаты мужского турнира на Олимпиаде. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.