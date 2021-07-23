Паритет полтавчан с финнами, аренда таланта Шахтера. Главные новости за 22 июля. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 22 июля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеНичья Ворсклы в Финляндии, Вьюнник присоединился к Мариуполю. Главные новости за 22 июля
"Ворскла" на выезде не обыграла "КуПС" в Лиге конференций, но и это не все наши новости на сегодня. "Шахтер" отправил в аренду юного нападающего и расстался с хавбеком, остальные трансферы дня в УПЛ, неРОМАНтичный "Гент", проблемы "Черноморца" и результаты мужского турнира на Олимпиаде. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Экс-игрок Шахтера ушел из Английской премьер-лиги в ОАЭ
- ЛК. Второй квалификационный раунд. Григорчук проигрывает люксембуржцам, неудачный вояж Шахова в Боснию и Герцеговину
- Хацкевич, Сирота, Нещерет. Динамо заявило на УПЛ 22 игрока по списку Б
- Бит ударил: как выглядит газон арены Черноморца после концерта MONATIK'а
- Свежеиспеченный чемпион Европы сыграл свадьбу с умопомрачительной красоткой. ФОТО
- Зинченко и Влада Седан отдыхают в компании Потапа и Насти Каменских. ВИДЕО
Новости по теме
- 00:36 Прогнозы на футбол Львов - Мариуполь. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 23.07.2021
- 09:10 Украинские Дюжина игроков Динамо в Одессе, интерес к Тете, чистка Луческу. Главные новости за 21 июля. Аудио
- 06:00 Украинские Зачистка Луческу, дюжина динамовцев в Одессе и пополнения Эвертона. Главные новости за 21 июля
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...