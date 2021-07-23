Источник: Зозуля близок к переходу в испанский клуб
Украинец может продолжить выступления в испанской Сегунде
Нападающий Роман Зозуля может продолжить выступления в испанской Сегунде (второй по силе дивизион).
По информации журналиста радио COPE Даниэль Асенхо, 31-летний украинец близок к переходу в испанский "Алькоркон".
Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.
???????? El delantero ucraniano Roman Zozulya está muy cerca de ser nuevo jugador del @AD_Alcorcon— Daniel Asenjo (@danielasenjo_) July 23, 2021
???????? Zozulya ha jugado las últimas 5 temporadas en el @AlbaceteBPSAD
⚽️ Suma 140 partidos en #LaLigaSmartBank donde ha marcado 26 goles pic.twitter.com/UcrQttSMpI
Последний клубом Зозули был "Альбасете", за который он играл с 2017-го года. В составе испанского клуба 31-летний футболист провел 142 матча, забил 26 мячей и отдал 11 результативных передач.
Ранее Роман защищал цвета "Динамо", "Днепра" и испанского "Бетиса". В составе сборной Украины Зозуля провел 33 матча и забил 4 гола.
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