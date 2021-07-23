  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Источник: Зозуля близок к переходу в испанский клуб
В тренде

Источник: Зозуля близок к переходу в испанский клуб

Общие новости
(2 голосов)

Украинец может продолжить выступления в испанской Сегунде

Источник: Зозуля близок к переходу в испанский клуб

Новина українською

Нападающий Роман Зозуля может продолжить выступления в испанской Сегунде (второй по силе дивизион).

По информации журналиста радио COPE Даниэль Асенхо, 31-летний украинец близок к переходу в испанский "Алькоркон".

Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.

Последний клубом Зозули был "Альбасете", за который он играл с 2017-го года. В составе испанского клуба 31-летний футболист провел 142 матча, забил 26 мячей и отдал 11 результативных передач.

Ранее Роман защищал цвета "Динамо", "Днепра" и испанского "Бетиса". В составе сборной Украины Зозуля провел 33 матча и забил 4 гола.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Зозуля Алькоркон
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...