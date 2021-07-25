Победный старт Де Дзерби, грозное Прикарпатья, проблемы Зозули. Главные новости за 24 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 24 июля

В первом туре нового чемпионата Украины "Шахтер" встречался с "Ингульцом". В основе вышли все летние новички и именно Траоре открыл счет уже на 12-й минуте. Затем второй мяч забил Алан Патрик. "Шахтер" владел тотальным преимуществом, но так и не смог реализовать хотя бы один из многих моментов. Зато петровская команда сумела воскресить интригу - на 81-й нигериец Гопей один мяч отыграл. На большее, правда, футболистов "Ингульца" не хватило. В другом матче дня "Верес" сыграл вничью 0:0 с "Колосом".

Стартовал новый чемпионат Украины и в Первой лиге. Здесь в центре внимания был матч "Агробизнес" - "Волынь". Хозяева дважды выходили вперед, но каждый раз лучанам удавалось отыгрываться - 2:2 в итоге. Удивило своих сторонников "Прикарпатье" - ивано-франковцы поиздевались над новичком дивизиона "Ужгородом", забив тому шесть мячей. Дублями отметились Барчук и Рудюк. Одинаковые победы - со счетом 2: 0 - получили "Кремень" и "Краматорск", они обыграли "ВПК-Агро" и "Горняк-Спорт" соответственно.

Надежды на пьедестал сначала связывали с стрелком из пневматического пистолета Павлом Коростылевым, но в решающий момент его попытка была не самая лучшая, поэтому пришлось довольствоваться лишь четвертым место. Поэтому всю тяжесть ожиданий пришлось почувствовать дзюдоистке Дарье Билодид. Оба ее поединки в полуфинале были весьма непростыми, но украинка справилась. А вот в шаге от финала ее остановила японка Фуна Тонаки. Билодид пришлось бороться в утешительном поединке за бронзу и она уверенно одолела Ширу Ишони из Израиля. После первого дня соревнований Украина таким образом имеет в своем активе одну бронзу и в общем зачете занимает 19 место.

Украинский форвард наверняка переживает дежавю. Четыре года назад его переход в "Райо Вальекано" сорвался из-за реакции фанатов, которые обвинили его в пропаганде фашистских идей. И вот теперь, после того как закончился контракт Романа с "Альбасете", он вел переговоры с "Алькороном". Дело шло к заключению соглашения, но фанаты команды снова выступили с резкими заявлениями в адрес Зозули, поэтому руководство клуба заморозило процесс.

А вот у полузащитника "Аталанты", кажется, дела должны пойти вверх. По крайней мере, что касается игровой практики. Итальянские СМИ утверждают, что клуб из Бергамо уже почти договорился со "Специей" по трансферу Коваленко. Переговоры находятся на завершающей стадии. Речь идет об аренде на один сезон. Добавим, что в прошлом сезоне "Специя" заняла 15 место в Серии А.

Пьерлуиджи Голлини немало спасал команду из Бергамо в последние успешные сезоны. Неудивительно, что "Тоттенхэм" обратил на него внимание. Тем более, что Голлини уже имеет опыт выступлений в Англии, ведь он учился в академии МЮ и выступал за "Астон Виллу" в Чемпионшипе. Теперь Пьерлуиджи должен составить конкуренции не увядающему Уго Льорису, который является неизменным первым номером шпор вот уже девять лет. По данным СМИ, "Аталанта" получила за своего игрока 17 млн ​​евро и таким образом почти компенсировало покупку другого кипера - аргентинца Хуана Муссо из "Удинезе", за которого заплатила 20 млн евро.