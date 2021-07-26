Успех Металлиста 1925, поражение Зари, матч Лунина. Главные новости за 25 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 25 июля

Харьковчане принимали "Рух". В первом тайме "Металлист 1925" забил дважды - отличились Батюшин и Крыскив. После перерыва подопечные Кривенцова сбавили обороты, это позволило Оресту Кузыку отыграть один мяч. Но хозяева удержали победный для себя счет - 2:1 в пользу абсолютного дебютанта УПЛ.

Одесская команда, которая сейчас очень напоминает дубль киевского "Динамо", продержалась первый тайм. Кто знает, возможно, удалось бы и во втором, если бы Билошевский не получил две желтые на 40 минут. А так черниговцы получили численное преимущество и им воспользовались сразу после перерыва. Владислав Калитвинцев дважды забил в ворота Кучерука, а точку поставил Завийский - 3:0 в пользу команды Рябоконя.

Пожалуй, главная сенсация тура случилась в Запорожье. Несмотря на все потери, "Заря" оставалась командой, которая совсем недавно выиграла бронзу. Тогда как в "Александрии" проходит полноценный процесс перестройки. Тем не менее, гости сыграли дисциплинированно в обороне, а в атаке использовали свой шанс перед перерывом - новичок Калюжный пробил с линии штрафной. 0:1 в пользу "Александрии", Виктор Скрипник, как и год назад, начинает сезон с неудачи.

36-летний фехтовальщик Игорь Рейзлин в личном первенстве шпажистов победил двух швейцарцев и египтянина, однако в полуфинале проиграл французскому спортсмену. Как следствие, Рейзлин получил право соревноваться за бронзу и в бою за третье место он со счетом 15:10 победил итальянца Андреа Сантарелли. Примечательно, что для Украины это первая олимпийская медаль в мужском фехтовании на шпагах в истории. В субботу, напомним, бронзу получила дзюдоистка Дарья Билодид.

В Первой лиге были сыграны три матча. Новичок дивизиона "Кривбасс" встречался с перерожденным "Олимпиком" и довольно легко разгромил донецкую команду - 4:1. Дубль у Щедрого, по голу добавили Васин и Хобленко, гол престижа за "Олимпик" забил Кириенко. В матче "Подолье" - "Оболонь" зрители голов так и не дождались, а вот "Нива" из Тернополя шокировала "Полесье", которое усилило состав многими футболистами с опытом игры в УПЛ - тернополяне выиграли благодаря голу Семенины.

Карло Анчелотти до сих пор приходится играть без ключевых игроков команды, которые отдыхают после Евро. Поэтому у Андрея есть шанс зарекомендовать себя с лучшей стороны перед итальянским тренером. В первом тайме товарищеского поединка он несколько раз спасал "Реал" от пропущенного гола, но после перерыва защита сливочных позволил чемпиону Шотландии дважды пробить украинского голкипера. В итоге 2:1 в пользу "Рейнджерс".

Сине-бел встречались с турецким "Газиантепом". Пропустили уже на четвертой минуте, но смогли еще в первом тайме отыграться (Попов) и выйти вперед (автогол). После перерыва соперник отыгрался, но не на долго - третий мяч в ворота "Газиантепа" забил Владислав Кулач. Игра так и завершилась со счетом 3:2 в пользу "Динамо".