Поражение Зари, полный матч Лунина за Реал и спарринг Динамо. Главные новости за 25 июля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 25 июля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

"Металлист-1925" успешно дебютирует в УПЛ, "Десна" издевается над "Черноморцем", "Заря" удивляет фанатов в поединке с "Александрией", но и это не все наши новости на сегодня. Выступление нашего фехтовальщика на Олимпиаде, матчи Первой лиги, спарринг мадридского "Реала" с участием Лунина и финальная товарищеская встреча "Динамо" на сборах. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.