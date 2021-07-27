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УАФ совместно с Федерацией футбола Молдовы будут бороться с договорными матчами

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УАФ совместно с Федерацией футбола Молдовы будут бороться с договорными матчами

uaf.ua

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Украинской ассоциацией футбола подписан меморандум с Федерацией футбола Молдовы об обеспечении честности игры, борьбу с договорными матчами и незаконным беттингом.

Целью меморандума является углубление сотрудничества между сторонами и полное содействие в борьбе с договорными матчами. Также, стороны обязались установить прямую и регулярную коммуникацию между ответственными лицами, помогать друг другу в разработке необходимых правовых положений, делиться опытом, создать совместную группу экспертов и обсудить использование новых инструментов борьбы.

Читайте такжеПавелко: Успешный опыт Украины по борьбе с договорными матчами полезен и на уровне УЕФА

Меморандум подписали президент УАФ, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко и глава Федерации футбола Молдовы Леонид Олейниченко.

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В статье: УАФ
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Источник:
УАФ

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