Паритет в Полтаве, скандал в Сумах, аренда защитника Шахтера. Главные новости за 26 июля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 26 июля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

"Ворскла" и "Днепр-1" забили на двоих четыре гола в ярком поединке УПЛ, но и это не все наши новости на сегодня. Скандал с участием возрожденного "Металлиста", "Шахтер" отдает защитника в аренду, Варан переезжает в Манчестер, а "Металлист-1925" теряет основного нападающего до конца года. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.