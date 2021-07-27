Паритет в Полтаве, скандал в Сумах, аренда защитника Шахтера. Главные новости за 26 июля. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 26 июля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
"Ворскла" и "Днепр-1" забили на двоих четыре гола в ярком поединке УПЛ, но и это не все наши новости на сегодня. Скандал с участием возрожденного "Металлиста", "Шахтер" отдает защитника в аренду, Варан переезжает в Манчестер, а "Металлист-1925" теряет основного нападающего до конца года. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Монзуль получила свое второе назначение на Олимпиаде
- Посольство Украины в Испании попросило футбольные власти страны принять меры для прекращения преследований Зозули
- УПЛ. Ворскла - Днепр-1 2:2. Самострел, удаление и офсайд - элементы зрелищной перестрелки
- Сборная Украины одержала волевую победу на Кубке Независимости-2021
- Алиев снял новый трэш-клип. Про УАФ, Лучи и Баранку. Осторожно, ненормативная лексика!
- Официально! Бондарь и Савина - муж и жена! ФОТО, ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...