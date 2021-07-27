Григорчук: Пока ни с кем не веду переговоров
Тренер отдыхает и решает личные проблемы
Украинский наставник Роман Григорчук после
– Нет, я пока ни с кем не вел и не веду переговоров. Только приехал домой, ничего не могу сказать на эту тему. Сейчас я дома, решаю возникшие проблемы, а об остальном буду думать немного позже.
– Будете рассматривать предложения только от клубов УПЛ? Или готовы поработать в Первой и Второй лигах?
– Не буду отвечать на этот вопрос. На данный момент я просто отдыхаю и решаю некоторые свои проблемы. А разговаривать о всем остальном буду позже.
– Почему покинули солигорский "Шахтер"? В клубе не поверили, что команда сможет отыграться после поражения в первом матче с "Фолой" (1:2) в отборе ЛК?
– Все, что можно было сказать, я уже сказал, чтобы людям были понятны причины и все остальное.
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