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Григорчук: Пока ни с кем не веду переговоров

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Тренер отдыхает и решает личные проблемы

Григорчук: Пока ни с кем не веду переговоров

Новина українською

Украинский наставник Роман Григорчук после ухода из солигорского "Шахтера" рассказал о том, ведет ли он переговоры с украинскими клубами.

– Нет, я пока ни с кем не вел и не веду переговоров. Только приехал домой, ничего не могу сказать на эту тему. Сейчас я дома, решаю возникшие проблемы, а об остальном буду думать немного позже.

– Будете рассматривать предложения только от клубов УПЛ? Или готовы поработать в Первой и Второй лигах?

– Не буду отвечать на этот вопрос. На данный момент я просто отдыхаю и решаю некоторые свои проблемы. А разговаривать о всем остальном буду позже.

– Почему покинули солигорский "Шахтер"? В клубе не поверили, что команда сможет отыграться после поражения в первом матче с "Фолой" (1:2) в отборе ЛК?

– Все, что можно было сказать, я уже сказал, чтобы людям были понятны причины и все остальное.

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В статье: Роман Григорчук Шахтер (Солигорск)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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kotigorok (Чернігів)
27.07.2021 в 19:41
Зустрінься з Палкіним: там зміни очікуються скоро.
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