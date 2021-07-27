MEGOGO на три года купил права на трансляцию Серии А в Украине
Каналам Футбол придется тяжело
Медиасервис MEGOGO приобрел эксклюзивное право на показ Серии А в Украине.
Компания купила права на три года – на период с 2021 по 2024 гг.
Первое событие запланировано на 21 августа. В этот день состоятся четыре матча первого тура.
Трансляция чемпионата происходит на канале MEGOGO Футбол и в разделе "Спорт". Просмотр доступен по подписке "Максимальная" и "Спорт".
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Напомним, что MEGOGO эксклюзивно транслирует в Украине Лигу чемпионов, Лигу Европы, Лигу Конференций, Ла Лигу, Лигу 1, Кубок Америки и чемпионат Бразилии.
В прошлом сезоне Серию А в Украине показывали телеканалы "Футбол 1/2/3".
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