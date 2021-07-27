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MEGOGO на три года купил права на трансляцию Серии А в Украине

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(8 голосов)

Каналам Футбол придется тяжело

MEGOGO на три года купил права на трансляцию Серии А в Украине

Новина українською

Медиасервис MEGOGO приобрел эксклюзивное право на показ Серии А в Украине.

Компания купила права на три года – на период с 2021 по 2024 гг.

Первое событие запланировано на 21 августа. В этот день состоятся четыре матча первого тура.

Трансляция чемпионата происходит на канале MEGOGO Футбол и в разделе "Спорт". Просмотр доступен по подписке "Максимальная" и "Спорт".

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Напомним, что MEGOGO эксклюзивно транслирует в Украине Лигу чемпионов, Лигу Европы, Лигу Конференций, Ла Лигу, Лигу 1, Кубок Америки и чемпионат Бразилии.

В прошлом сезоне Серию А в Украине показывали телеканалы "Футбол 1/2/3".

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В статье: Megogo
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Комментарии (22)
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bimbobo (Lviv)
27.07.2021 в 20:23
Взяв місяць назад за 2400 грн підписку Максимальна на 2 роки) Потрібно було ще на 2 брати)
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0
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
27.07.2021 в 19:59
Давай безкоштовну трансляцію АПЛ
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+7
0
aleks68
27.07.2021 в 20:15
дадут если заплатишь.бесплатный сыр только в мышеловке
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0
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
27.07.2021 в 19:57
але доречі Серія А нагадала, Мілан-Ювентус, Інтер-Мілан, Інтер-Ювентус, Лаціо-Рома, Фіорентіна -Ювентус і низка топових дербі, Андрій Шевченко у розквіті кар'єри (фінал ЛЧ з Ювентусом 2003 чого лише вартий) - і БЕЗКОШТОВНИЙ перегляд у 2002-2005 рр (можливо хтось теж згадає, попри усі інші негатив. проблеми, тоді футбол транслювали безкоштовно... до появи ахметівських футболів у 2008 р) на загальнодоступному телеканалі СТБ (не сприймати як рекламу зараз цей канал - одна помийка рос.серіалів та д'більних шоу((( так от з огляду на такий досвід у мене ця новина не дуже вражає позитивом (одним кабельним більше, одним менше...(((
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+8
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
27.07.2021 в 19:45
звісно це позитивна новина, з огляду на гегемонію ахметівських медіапомийок під гучною назвою футболи
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+8
-1
avatar
armik (Киев)
27.07.2021 в 19:43
Филиал триколора скупает права на радость дурачью, которое писсает кипятком.
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+7
-2
aleks68
27.07.2021 в 20:13
зелёный клоун влупит санкциями и всему пи....всем трансляциям.пусть порадуются.найду где и что смотреть интернет в помощь+пираты
Ответить
+1
0
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
27.07.2021 в 20:27
зелёный клоун 73% досі в очікуванні відосиків та 100 днів зе...
+1
0
avatar
kotigorok (Чернігів)
27.07.2021 в 19:43
Зате пенісови будуть транслювати першу лігу.
Ответить
+3
-3
Некр!т (Дзвонимісто)
27.07.2021 в 20:14
а запустять Футбол4, то й аматорів будуть показувати і чемп. районів в Молдові
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
27.07.2021 в 19:40
А мне интересно, ЛЧ теперь кроме портала Мегого больше нигде посмотреть нельзя?
Ответить
+2
0
avatar
kotigorok (Чернігів)
27.07.2021 в 19:42
Виходить, що так.
Ответить
+1
0
Agamemnum (Lviv)
27.07.2021 в 19:37
Хай живуть пірати зараз з цим проблем нема
Ответить
+6
0
Olegyurchak (Хмельницький )
27.07.2021 в 19:35
Хочется послать это мегого очень далеко...
Ответить
+9
-2
Smooth da Hustler (Львів)
27.07.2021 в 19:50
Чего так, намного удобней проплатить мегого и смотреть все , ну кроме нескольких матчей упл, это только по спорту...И по цене тож выгодней
Ответить
+2
-4
aleks68
27.07.2021 в 20:08
ты цену узнал?сейчас по акции 148 грн за месяц.с а дальше то ли с августа то ли с сентября подымают до 300.тут половину высунувших языки от радости жаба задавит.и ещё где гарантии что по мегого не ударят санкциями-хозяин их из россии.министр ткаченко уже намекал.придётся связываться с пиратами
+2
0
Джин Тоник (R)
27.07.2021 в 19:33
А по СТБ Униан Ут-1???Будут показывать????
Ответить
+7
-5
avatar
kotigorok (Чернігів)
27.07.2021 в 19:42
Будуть. Олімпіаду...
Ответить
+3
-2
avatar
Romerik (YNWA)
27.07.2021 в 19:13
Ахах... Заказуємо похоронний марш, для одного однойменного каналу . Все в конкурентів, бідненькі... Все забрали, навіть якщо вони будуть мати право на серію А, хто ж буде їх дивитися, якщо все топове в мегого...
Ответить
+5
-4
Wolodya (Тернопіль)
27.07.2021 в 19:20
Хай забрає мегого всі ці Недоліги, а АПЛ буде по футболах)
Ответить
+2
-13
Orest_ua (Kyiv)
27.07.2021 в 19:21
АПЛ на Сетанті, альо
+9
-2
avatar
Romerik (YNWA)
27.07.2021 в 19:26
Апл в сетанта, а сетанта на мегого. Так шо всьо...
+6
-3


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