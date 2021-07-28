Клуб для Селезнева, усиление Металлиста, третья медаль Украины. Главные новости за 27 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторник, 27 июля

Полгода один из лучших бомбардиров в истории чемпионата Украины оставался без команды. Зимой он рассорился с главным тренером "Колоса" и его цель - обновить рекорд высшего дивизиона по забитым мячам - оказалась под угрозой. Но он не сдается. Свои 16 голов, которые остались для того, чтобы превзойти Максима Шацких, он попытается забить в составе "Миная". Стороны подписали соглашение продолжительностью один год. Селезнев будет выступать под 11-м номером. По информации СМИ, его зарплата составит 70 000 гривен в месяц.

Харьковский клуб за относительно небольшую цену покупает форварда "Жувентуде" Матеуша Пейшото. Тот на данный момент после 13 сыгранных туров чемпионата Бразилии лидирует в гонке бомбардиров с семью забитыми мячами. По информации СМИ, форвард обойдется харьковчанам в 180 000 евро. Трансфер также подтвердил спортивный директор "Металлиста" Евгений Красников.

По информации СМИ, один из важных элементов атаки "Десны" в прошлом сезоне - Алексей Гуцуляк - переедет из Чернигова в Днепр. Сообщается, что клубы уже договорились о переходе хавбека, который может сыграть на любой позиции в атаке. При этом указывается, что "Днепр-1" заплатит "Десне" какую-то сумму, но ее размер остается конфиденциальным. В прошлом чемпионате Гуцуляк отдал пять результативных передач и забил два гола в 24 поединках УПЛ.

Чемпионат Италии в прошлом сезоне в Украине можно было посмотреть на телеканалах Футбол. Теперь права на трансляцию Серии А на следующие три сезона выкупил медиасервис MEGOGO. Матчи итальянского первенства будут доступны в подписках "Максимальная" и "Спорт". Добавим, что MEGOGO также будет транслировать Лигу Чемпионов, Лигу Европы, Лигу Конференции, чемпионаты Испании и Франции.

Похоже, красные дьяволы серьезно настроены дать бой "Манчестер Сити" и "Челси" за футбольную корону Англии. После подписания Джейдон Санчо МЮ купил центрального защитника сборной Франции и мадридского "Реала" Рафаэля Варана. По данным СМИ, манкунианцы заплатят сливочным 50 млн евро за игрока.

Конечно, речь о квалификации, второй раунд. Настала пора ответных поединков. "Динамо" из Загреба спокойно обыграло кипрскую "Омонию" - 1:0 (первый матч 2:0 в пользу хорватов), "Легия" из Варшавы прошла эстонскую "Флору" - 1:0 (2:1), "Мальме" по сумме двух матчей был сильнее финского ХИКа - 2: 2 (2:1), Игорь Харатин и Александр Зубков помогли "Ференцварошу" во второй раз обыграть "Жальгирис" - 3:1 (5:1).

В третий раз наши спортсмены завершили турнир с бронзой. На этот раз отличились стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук, которые в дуэте стали третьими в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров. Добавим, что для Костевич это уже четвертая олимпийская награда. В 2004-м она выигрывала золото, в 2012-м - две бронзы. Украина в общем рейтинге на Играх в Токио пока занимает 47 место. В среду будет разыграно 23 комплекта наград, однако наших спортсменов среди претендентов на медали в этих дисциплинах не будет.