Новый клуб Селезнева, приобретение МЮ и Италия на Megogo. Главные новости за 27 июля. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 27 июля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
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Евгений Селезнев нашел себе новый клуб в УПЛ, но и это не все наши новости на сегодня. Оформленный трансфер "Металлиста" и потенциальный для СК "Днепр-1", украинский транслятор чемпионата Италии, топ-приобретение "Манчестер Юнайтед" и ответные матчи второго раунда квалификации главного клубного европейского турнира. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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