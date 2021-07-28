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Возраст ветерана. Сегодня день рождения отмечает Евгений Хачериди

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(3 голосов)

Лучше всего реализовал себя в "Динамо"

Возраст ветерана. Сегодня день рождения отмечает Евгений Хачериди

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Евгений Григорьевич Хачериди родился 28 июля 1987 года в Мелитополе. Украинский футболист сейчас является свободным агентом, ранее он выступал за сборную Украины (2009-2018), "Олком", "Волынь", киевское "Динамо" (2007-2018), "ПАОК" и "Динамо-Брест". Сегодня Евгению исполняется 34 года.

Хачериди – трехкратный чемпион Украины в составе "Динамо", обладатель Кубка (2) и Суперкубка страны (3). В Греции защитнику удалось выиграть золото первенства и Кубок, в Беларуси – Суперкубок.

Добавим, что также сегодня день рождения отмечают форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн, экс-хавбек "МЮ" Майкл Каррик, экс-вратарь "Днепра" Илья Близнюк и бывший тренер сборной Испании Луис Арагонес.

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В статье: Евгений Хачериди
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Комментарии (2)
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2.dc (Николаев)
28.07.2021 в 11:08
А ведь классный защитник был. Был? 34 года ... как-то все у него нескладно складывается. С Днюхой, свободный агент ...
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Віктор Бокасса (Betwmount)
28.07.2021 в 10:10
Вітаю!
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