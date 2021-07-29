Кулач в Динамо, погоня Дженоа за Супрягой, Ромы – за Яремчуком. Главные новости за 28.07. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 28 июля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

"Динамо" подписало очередного нападающего, но и это не все наши новости на сегодня. "Дженоа" продолжает гонку за форвардом киевлян, так как отдает страйкера в "Рому", однако это мешает Яремчуку переехать в столицу Италии. Завершение группового этапа Олимпиады не без сенсаций, команда Вернидуба в следующем раунде Лиги чемпионов. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.