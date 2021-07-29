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Футбольный клуб из села в Ивано-Франковской области претендует на грант Британского Совета

Общие новости
(1 голосов)

Планируют модернизировать стадион

Футбольный клуб из села в Ивано-Франковской области претендует на грант Британского Совета

Новина українською

Футбольный клуб «Угорники» из одноименного села в Ивано-Франковской области подал заявку на участие в программе Британского Совета (British Counsil) «Активные граждане». ФК разработал собственный проект по подготовке стадиона для проведения тренировок и матчей местной молодежи.

В случае победы Британский Совет профинансирует установку освещения на стадионе, четырех камер и обустройство зон замены игроков.

Общий бюджет проекта составляет 43 000 гривен

Сейчас на сайте Британского Совета проходит голосование за представленные проекты в Ивано-Франковской области. Проект ФК «Угорники» собрал уже 525 голосов и в условном рейтинге занимает шестое место. Проголосовать за заявку сельского футбольного клуба можно до 1-го августа по ссылке >>

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В статье: аматорский футбол
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Комментарии (3)
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Andriy Mironyuk
29.07.2021 в 13:13
Молодці. Роблять щось самостійно. а не сидять і мотають соплі на кулак.
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pyvovarchyk (Львів)
29.07.2021 в 13:08
це половина місячної зп Минтунця (((
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royalstas (Вінниця)
29.07.2021 в 13:07
Вау дожились що просимо менше 2к баксів у бритів.... Павелко бл*ть твій вихід! Налутали бабок на Євро і попилили а ці люди ходять просять.... це просто треш......
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