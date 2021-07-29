Футбольный клуб из села в Ивано-Франковской области претендует на грант Британского Совета

Футбольный клуб «Угорники» из одноименного села в Ивано-Франковской области подал заявку на участие в программе Британского Совета (British Counsil) «Активные граждане». ФК разработал собственный проект по подготовке стадиона для проведения тренировок и матчей местной молодежи.

В случае победы Британский Совет профинансирует установку освещения на стадионе, четырех камер и обустройство зон замены игроков.

Общий бюджет проекта составляет 43 000 гривен

Сейчас на сайте Британского Совета проходит голосование за представленные проекты в Ивано-Франковской области. Проект ФК «Угорники» собрал уже 525 голосов и в условном рейтинге занимает шестое место. Проголосовать за заявку сельского футбольного клуба можно до 1-го августа по ссылке >>