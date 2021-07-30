  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вылет Ворсклы, новый клуб Зозули, возвращение ван Дейка. Главные новости за 29 июля
В тренде

Вылет Ворсклы, новый клуб Зозули, возвращение ван Дейка. Главные новости за 29 июля

Общие новости
(3 голосов)

А также новый виток в истории с Альянсом 

Вылет Ворсклы, новый клуб Зозули, возвращение ван Дейка. Главные новости за 29 июля

Фото: Офіційний сайт ФК Ворскла Полтава/Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 29 июля

Ворскла проиграл финскому КуПСу в Лиге конференций

Полтавская “Ворскла” прекратила участие в еврокубках, вылетев от финского “КуПСа” во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Команда Юрия Максимова выигрывала 2:1 в основное время, но как и в первом матче, пропустила на дополнительных минутах. В овертайма “Ворскла” осталась вдесятером после удаления Кушниренко и “КуПС” забил третий гол – 2:3 и 4:5 по сумме двух матчей в пользу финской команды.

Зозуля будет играть в чемпионате Португалии

Украинский форвард Роман Зозуля нашел новый клуб на Пиренеях. Экс-форвард сборной Украины покинул “Альбасете” после его вылета в третий дивизион, и в следующем сезоне будет защищать цвета португальского “Эшторила”, который поднялся в Примейру. Как информирует A Bola, 31-летний Зозуля подпишет контракт с новым клубом на один год.

Вирджил ван Дейк впервые за девять месяцев появился на поле

Капитан “Ливерпуля” Вирджил ван Дейк вернулся на поле спустя девять месяцев после травмы колена в октябре прошлого года. Нидерландский бек сыграл 20 минут в спарринге “красных” с “Гертой”. Также в игре принял участие и защитник “Ливерпуля” Джо Гомес. Игроку сборной Англии понадобилось на восстановление восемь месяцев. Матч закончилась победой “Герты” 4:3.

Черноморец арендовал Кадири

“Черноморец” арендовал очередного игрока киевского “Динамо”. К одесскому клубу присоединился полузащитник Мохаммед Кадири. Кадири стал 14-м футболистом “Динамо”, который присоединился летом к “Черноморцу”. Ранее к клубу у Черного моря отправились Георгий Цитаишвили, Евгений Исаенко, Богдан Билошевский, Владислав Ванат и другие.

Определился соперник Колоса в Лиге конференций

“Колос” узнал своего соперника в третьем квалификационном раунде Лиги конференций. Команда Руслана Костышина встретится с казахским клубом “Шахтер” Караганды, который смог в серии пенальти обыграть бухарестский “ФКСБ”. Матчи состоятся пятого и 12 августа.

Альянс не будет сниматься с Первой лиги

Ситуация со снятием клуба “Альянс” Липовая Долина с Первой лиге приобрела неожиданный поворот. Сначала президент клуба Сергей Демченко официально объявил о снятии “Альянса” с Первой лиги, но потом оказалось, что у клуба будут новые инвесторы. Пока их имена не разглашаются. Президент ПФЛ Александр Каденко подтвердил, что клуб с Сумской области “не сойдет с дистанции”.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Hanter44 (Baburka)
30.07.2021 в 08:30
Столько внимания на странице этому"КОЛГОСПНИКУ" ,а результата ноль.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...