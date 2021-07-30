Вылет Ворсклы, новый клуб Зозули, возвращение ван Дейка. Главные новости за 29 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 29 июля

Полтавская “Ворскла” прекратила участие в еврокубках, вылетев от финского “КуПСа” во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Команда Юрия Максимова выигрывала 2:1 в основное время, но как и в первом матче, пропустила на дополнительных минутах. В овертайма “Ворскла” осталась вдесятером после удаления Кушниренко и “КуПС” забил третий гол – 2:3 и 4:5 по сумме двух матчей в пользу финской команды.

Украинский форвард Роман Зозуля нашел новый клуб на Пиренеях. Экс-форвард сборной Украины покинул “Альбасете” после его вылета в третий дивизион, и в следующем сезоне будет защищать цвета португальского “Эшторила”, который поднялся в Примейру. Как информирует A Bola, 31-летний Зозуля подпишет контракт с новым клубом на один год.

Капитан “Ливерпуля” Вирджил ван Дейк вернулся на поле спустя девять месяцев после травмы колена в октябре прошлого года. Нидерландский бек сыграл 20 минут в спарринге “красных” с “Гертой”. Также в игре принял участие и защитник “Ливерпуля” Джо Гомес. Игроку сборной Англии понадобилось на восстановление восемь месяцев. Матч закончилась победой “Герты” 4:3.

“Черноморец” арендовал очередного игрока киевского “Динамо”. К одесскому клубу присоединился полузащитник Мохаммед Кадири. Кадири стал 14-м футболистом “Динамо”, который присоединился летом к “Черноморцу”. Ранее к клубу у Черного моря отправились Георгий Цитаишвили, Евгений Исаенко, Богдан Билошевский, Владислав Ванат и другие.

“Колос” узнал своего соперника в третьем квалификационном раунде Лиги конференций. Команда Руслана Костышина встретится с казахским клубом “Шахтер” Караганды, который смог в серии пенальти обыграть бухарестский “ФКСБ”. Матчи состоятся пятого и 12 августа.