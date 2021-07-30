Вылет Ворсклы, новый клуб Зозули, камбэк Ван Дейка. Главные новости за 29 июля. Аудио
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UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 29 июля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
"Ворскла" вылетает из Лиги конференций, а "Колос" уже знает соперника на следующий раунд турнира, но и это не все наши новости на сегодня. Роман Зозуля нашел новый клуб на Пиренеях, долгожданные камбэки защитников "Ливерпуля", очередная аренда игрока "Динамо" для "Черноморца" и сага "Альянса". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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