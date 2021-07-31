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Победы Шахтера и Колоса, заявка Динамо на сезон. Главные новости за 30 июля

Общие новости
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Супряга вряд ли уедет в Италию, Зозуля и зарубежные фанаты, дорогостоящий трансфер "Арсенала" - все это в главных новостях за пятницу, 30-е июля

Победы Шахтера и Колоса, заявка Динамо на сезон. Главные новости за 30 июля

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 30-е июля.

"Шахтер" добывает вторую победу в УПЛ

Старт второго тура украинского первенства припал на львовский поединок. Местная команда Анатолия Бессмертного принимала на своем поле донецкий "Шахтер", который неделю назад обыграл "Ингулец". В пятницу "горняки" добыли свою вторую викторию при новом наставнике - 3:0. Стоит отметить, что игра складывалась для вице-чемпиона Украины достаточно сложно, и размочить счет удалось лишь на 73-й минуте, когда Траоре замкнул навес Марлоса. После этого голы забивали Дентиньо и Педриньо. Свой следующий матч "Шахтер" проведет против "Генка" в рамках отборочного поединка ЛЧ.

"Колос" минимально одолел "Металлист 1925"

Ковалевский "Колос", которому в следующий четверг стартовать в Лиге Конференций, добыл первую победу в новом сезоне. На своем поле они обыграли "Металлист 1925". Единственный гол на счету Дениса Костышина. Однако все было достаточно сложно для еврокубкового бойца. В первом тайме харьковчане имели игровое преимущество и смогли создать несколько неплохих моментов. Подвела реализация. После перерыва лучше смотрелся "Колос", который сумел вымучить свой гол, добыв три очка. Теперь у них четыре бала в таблице и временное второе место. В активе команды Кривенцова три пункта.

Киевское "Динамо" определилось с заявкой на сезон УПЛ

Чемпион Украины опубликовал список футболистов на новый сезон. Туда вошли 25 игроков по категории А, а также ряд молодых исполнителей по категории Б. Стоит отметить, что в заявку попали все новички команды - Владислав Кулач, Илья Шкурин, Денис Антюх и Эрик Рамирес. Больших потерь в сравнении с прошлым сезоном нет, разве что не нашлось место для Артема Шабанова. В скором времени он подпишет контракт с "Днепром-1".

Переход Романа Зозули в португальский клуб может быть сорван фанатами

Украинский нападающий Роман Зозуля все еще не может найти новый коллектив. С этим могут возникнуть новые проблемы. Вчера появилась информация, что 31-летний нападающий подписал контракт с "Эшторилом". Однако, по данным Record, против данного трансфера выступила часть болельщиков клуба, выразив недовольство из-за политических взглядов форварда. За рубежом левые фанатские группировки обвиняют Романа в поддержке "ультраправых и фашистских группировок в Украине". Как будет развиваться ситуация далее пока неизвестно. Ранее из-за подобного случая сорвался переход Зозули в "Алькоркон".

Переезд Супряги в Италию на грани срыва. "Дженоа" нашла нового нападающего

Все идет к тому, что трансфер Владислава Супряги в ФК "Дженоа" так и не состоится. Руководство команды нашло нового нападающего. По данным инсайдера Джанлуки ди Марцио, "драконы" договорились с "Аталантой" об аренде Сама Ламмерса. Переход состоится с огромной долей вероятности, после чего "Дженоа" уже вряд ли выйдет на трансферный рынок. Именно генуэзский клуб был фаворитом на подписание Влада Супряги. Теперь его будущее под вопросом.

Лондонский "Арсенал" выложил 50 миллионов евро за английского защитника

Дорогостоящий переход случился заграницей. Состав лондонского "Арсенал" пополнил 23-летний защитник Бен Уайт. По предварительным данным, "Брайтон" пополнит свой бюджет сразу на 50 миллионов евро. Центрбек же подписал контракт сроком на пять лет и выбрал себе футболку с 4-м номером. В прошлой кампании Бен отыграл за "Брайтон" 39 поединков. Вместе со сборной Англии ездил на Евро-2020, правда на футбольное поле не выходил.

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