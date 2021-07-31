Победы Шахтера и Колоса, заявка Динамо на сезон. Главные новости за 30 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 30-е июля.

Старт второго тура украинского первенства припал на львовский поединок. Местная команда Анатолия Бессмертного принимала на своем поле донецкий "Шахтер", который неделю назад обыграл "Ингулец". В пятницу "горняки" добыли свою вторую викторию при новом наставнике - 3:0. Стоит отметить, что игра складывалась для вице-чемпиона Украины достаточно сложно, и размочить счет удалось лишь на 73-й минуте, когда Траоре замкнул навес Марлоса. После этого голы забивали Дентиньо и Педриньо. Свой следующий матч "Шахтер" проведет против "Генка" в рамках отборочного поединка ЛЧ.

Ковалевский "Колос", которому в следующий четверг стартовать в Лиге Конференций, добыл первую победу в новом сезоне. На своем поле они обыграли "Металлист 1925". Единственный гол на счету Дениса Костышина. Однако все было достаточно сложно для еврокубкового бойца. В первом тайме харьковчане имели игровое преимущество и смогли создать несколько неплохих моментов. Подвела реализация. После перерыва лучше смотрелся "Колос", который сумел вымучить свой гол, добыв три очка. Теперь у них четыре бала в таблице и временное второе место. В активе команды Кривенцова три пункта.

Чемпион Украины опубликовал список футболистов на новый сезон. Туда вошли 25 игроков по категории А, а также ряд молодых исполнителей по категории Б. Стоит отметить, что в заявку попали все новички команды - Владислав Кулач, Илья Шкурин, Денис Антюх и Эрик Рамирес. Больших потерь в сравнении с прошлым сезоном нет, разве что не нашлось место для Артема Шабанова. В скором времени он подпишет контракт с "Днепром-1".

Украинский нападающий Роман Зозуля все еще не может найти новый коллектив. С этим могут возникнуть новые проблемы. Вчера появилась информация, что 31-летний нападающий подписал контракт с "Эшторилом". Однако, по данным Record, против данного трансфера выступила часть болельщиков клуба, выразив недовольство из-за политических взглядов форварда. За рубежом левые фанатские группировки обвиняют Романа в поддержке "ультраправых и фашистских группировок в Украине". Как будет развиваться ситуация далее пока неизвестно. Ранее из-за подобного случая сорвался переход Зозули в "Алькоркон".

Все идет к тому, что трансфер Владислава Супряги в ФК "Дженоа" так и не состоится. Руководство команды нашло нового нападающего. По данным инсайдера Джанлуки ди Марцио, "драконы" договорились с "Аталантой" об аренде Сама Ламмерса. Переход состоится с огромной долей вероятности, после чего "Дженоа" уже вряд ли выйдет на трансферный рынок. Именно генуэзский клуб был фаворитом на подписание Влада Супряги. Теперь его будущее под вопросом.

Дорогостоящий переход случился заграницей. Состав лондонского "Арсенал" пополнил 23-летний защитник Бен Уайт. По предварительным данным, "Брайтон" пополнит свой бюджет сразу на 50 миллионов евро. Центрбек же подписал контракт сроком на пять лет и выбрал себе футболку с 4-м номером. В прошлой кампании Бен отыграл за "Брайтон" 39 поединков. Вместе со сборной Англии ездил на Евро-2020, правда на футбольное поле не выходил.