Новый клуб Яремчука, победа Миная и провал Черноморца. Главные новости за 31 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 31 июля

Форвард сборной Украины наконец переехал в более сильный чемпионат. "Гент" продал Яремчука в лиссабонскую "Бенфику". Контракт заключен на пять лет. По информации СМИ, бельгийцы получили за Романа 17 млн ​​евро, а также неплохой процент в случае последующей продажи футболиста. Добавим, что свою долю случае получит и "Динамо", ведь когда Яремчук переходил в "Гент", то киевляне прописали в соглашении пункт о своих 20% от следующей продажи. Добавим, что "Бенфика" в прошлом сезоне заняла третье место в чемпионате Португалии.

Первый тур закарпатский клуб пропускал по просьбе "Динамо", а вот во втором принимал "Александрию". В основе "Миная" вышел Евгений Селезнев и он имел момент, чтобы отличиться голом. Впрочем, в ворота не попал. "Александрия" в целом действовала агрессивно, больше угрожала воротам соперника, но "Минай" выстоял, а на 90-й минуте Олег Вишневский принес команде Василия Кобина несколько неожиданную победу.

В этом матче все было так, как и ожидалось. Одесситы продержались 40 минут, пока Александр Пихальонок не открыл счет. В начале второго тайма Дубко срезал мяч в собственные ворота после прострела Назаренко, а затем классный удар удался Владимиру Адамюку. "Черноморец" выглядел откровенно беспомощно. 3:0 в итоге.

В Первой лиге тоже проходит второй тур. Возрожденный "Олимпик" уверенно одолел "Прикарпатье" 2:0 благодаря дублю Семчука. "Агробизнес" неожиданно разгромно проиграл ВПК-Агро - 0:3. "Краматорск" был сильнее "Кремня" - 2:0. Во втором матче подряд терпит неудачу "Полесье", которое возглавляет Юрий Калитвинцев. На этот раз житомирская команда на своем поле уступила "Горняку-Спорт" 0:2.

На неделе появилась информация, что Зозуля перейдет в португальский "Эшторил". Однако против перехода Романа выступили болельщики клуба, поэтому сделка так и не состоялась. В субботу о трансфере украинского форварда объявила испанская "Фуэнлабрада", которая в прошлом сезоне заняла 11-е место в Сегунде (втором по рангу дивизионе Испании).

Итальянские СМИ утверждают, что украинский хавбек вот-вот перейдет в "Специю". Но трансфер пока так и не состоялся, зато Виктор сыграл в контрольном матче за "Аталанту". Соперником команды из Бергамо стал "Порденоне" из Серии В. "Аталанта" победила 2:1, а второй гол в классном стиле забил именно Виктор. Кто знает, возможно, ему удастся убедить Гасперини оставить себя в команде.

Это был матч с невероятной драматургией. Элина Свитолина в противостоянии с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной провалила первый сет - 1:6. Во втором смогла победить только на тай-брейке. А в третьем уступала со счетом 1:4. Однако рывок из пяти победных геймов подряд позволил Свитолиной получить тяжелую победу. Это первая олимпийская награда в истории Украины по теннису.