Зинченко в красивом стиле на Олимпийском объявил пол ребенка - ВИДЕО
Пара ждет девочку
instagram.com/zinchenko_96
Хавбек "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко в своем инстаграме опубликовал милое видео со своей женой Владой.
Футболист подготовил мероприятие на НСК "Олимпийский" - Саша пробивал по надувному шарику, из которого пошел розовый дым.
Можно предположить, что молодые люди ожидают девочку.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Репутационные риски и финансовый вопрос. Известны вероятные причины решения Шевченко
- Экс-талант Динамо перешел в казахский Туран
- Динамо - Верес: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ
- Маркевич: У нас уже давно в футболе проблемы. Такое впечатление, что вы не в Украине живете
- Ира Морозюк рассказала о том, как сама себе сломала ногу. ВИДЕО
- Красиво жить не запретить. Неймар показал личный кастомный вертолет. ФОТО
Новости по теме
- 09:46 Lifestyle Зинченко и Влада Седан отдыхают в компании Потапа и Насти Каменских. ВИДЕО
- 14:09 Lifestyle Максимально трогательно. Объятия Александра Зинченко и Влады Седан после победы над Швецией. ФОТО
- 08:26 Украинские Зинченко посвятил гол беременной Владе Седан и показал снимок УЗИ будущего малыша - ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
efim423 (odessa)
01.08.2021 в 21:00
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...