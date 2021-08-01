Зинченко в красивом стиле на Олимпийском объявил пол ребенка - ВИДЕО

Хавбек "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко в своем инстаграме опубликовал милое видео со своей женой Владой.

Футболист подготовил мероприятие на НСК "Олимпийский" - Саша пробивал по надувному шарику, из которого пошел розовый дым.

Можно предположить, что молодые люди ожидают девочку.