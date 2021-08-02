Сборная Украины без тренера, разгром от Динамо, поражение ПСЖ. Главные новости за 1 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 1 августа

Еще в сентябре прошлого года он заявлял, что у него много работы - после Евро будет отбор к ЧМ, а там и Лига Наций. Но что-то пошло не так. Как гром среди ясного неба прозвучало заявление Андрея Николаевича о том, что его контракт с УАФ завершился. Он поблагодарил всех за работу, поддержку и критику, и подчеркнул, что сборная Украины может быть конкурентной. Впрочем, это доказывать придется уже другому тренеру. Официального заявления от УАФ не было, по информации источников, Шевченко решил поберечь свою репутацию, а также он не нашел общего языка с руководством Ассоциации по финансовым вопросам.

Черниговцы в этот раз приехали в гости к "Мариуполю". Первый тайм обошелся без голов, а после перерыва хозяева открыли счет - снова отличился Андрей Кулаков. Впрочем, "Десна" почти мгновенно отыгралась - пасом Калитвинцева воспользовался Будковский. Все шло к ничьей, однако на 90 + 2-й Безбородко забил победный для "Десны" гол. Как показал повтор, форвард был в офсайде, однако система ВАР пока не работает. 1:2 - "Десна" берет максимум очков в двух стартовых турах.

Мирча Луческу в первом своем матче в сезоне удивил тем, что выпустил в старте Дениса Гармаша, который занял позицию центрфорварда. И тот не подвел - уже на 6-й минуте сделал счет 2: 0. Перед этим забил Попов, но удачный матч для Дениса перечеркнула травма, из-за которой он покинул поле еще в первом тайме. Перед перерывом Тымчик сделал счет 3:0, а в конце игры Цыганков поставил точку - 4:0.

Полтавчане принимали на своем поле "Рух". Полчаса понадобилось хозяевам, чтобы постепенно найти свою игру. В конце концов, перед перерывом Скляр открыл счет. Во втором тайме львовяне попытались перейти в наступление, но сами себе привезли гол от Степанюка. Матч так и завершился - победа "Ворсклы" 2:0.

"Кривбасс" в рамках второго тура одолел тернопольскую "Ниву". Единственный гол на счету Романа Дебелко. "Металлист" был более убедительным - харьковчане обыграли "Ужгород" 3:1. По голу забили Мизюк и Жо, а Сартина из команды-соперницы срезал мяч в собственные ворота. Гол престижа на счету Хомченко. Интересно, что стадион "Металлист" на этот раз посетили более 26 000 зрителей!

После того, как в Португалию переехал Роман Яремчук, главной украинской звездой в чемпионате Бельгии стал Эдуард Соболь. И именно он стал героем матча второго тура между его "Брюгге" и новичком лиги "Сент-Жиллуазом". Чемпион никак не мог забить, пока это не сделал украинский защитник, который вышел на замену во втором тайме. Его удар на 84-й минуте стал единственным результативным в игре - "Брюгге" победил 1: 0.

Во Франции открывали новый сезон (или подводили черту под прошлым). Точнее, лучшие французские команды - "Лилль" и ПСЖ - разыграли трофей в Израиле. Как и в прошлом чемпионате победил "Лилль" - единственный гол на счету Шеки. Впрочем, Почеттино имеет отговорку - в этом матче он не использовал ни Вератти, ни Неймара, ни Мбаппе, ни Ди Марию, ни Серхио Рамоса и Доннарумму.

Пловец Михаил Романчук приплыл вторым на дистанции 1500 метров вольным стилем. Как и в заплыве на 800 метров, победителем стал сенсационный 21-летний американец Роберт Финке. Михаил отстал от него всего на одну секунду. Таким образом, в активе Украины уже шесть наград - одно серебро и пять бронз. Также медаль себе гарантировал боксер Александр Хижняк - он вышел в полуфинал, победив доминиканца Эури Мартинеса.