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Шевченко покинул сборную, Соболь забил, Динамо разбило Верес. Главные новости за 1 августа. Аудио

Общие новости
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Шевченко покинул сборную, Соболь забил, Динамо разбило Верес. Главные новости за 1 августа. Аудио

UA-Футбол

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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 1 августа – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

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У Андрея Николаевича Шевченко завершился контракт с УАФ, но и это не все наши новости на сегодня. Победа "Десны", успех "Ворсклы", разгромное поражение "Вереса" в поединке с киевским "Динамо", красивый голевой удар Эдуарда Соболя и неудача Маурисио Почеттино в матче за Суперкубок Франции. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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Комментарии (1)
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Acsakal (Kharkov)
02.08.2021 в 10:03
Я не певний: Соболь хоч хвилину зіграв на Євро? Здається - ні.
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