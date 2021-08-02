Шевченко покинул сборную, Соболь забил, Динамо разбило Верес. Главные новости за 1 августа. Аудио
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UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 1 августа – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеСборная Украины без тренера, разгром от Динамо, поражение ПСЖ. Главные новости за 1 августа
У Андрея Николаевича Шевченко завершился контракт с УАФ, но и это не все наши новости на сегодня. Победа "Десны", успех "Ворсклы", разгромное поражение "Вереса" в поединке с киевским "Динамо", красивый голевой удар Эдуарда Соболя и неудача Маурисио Почеттино в матче за Суперкубок Франции. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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Acsakal (Kharkov)
02.08.2021 в 10:03
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