5 замен Шевченко, почему Яремчук в Бенфике, УАФ бросило сборную? | ТаТоТаке №244
Новый выпуск!
Скриншот: ТаТоТаке
В новом выпуске ТаТоТаке (№244) Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив анализируют не только второй тур УПЛ: синхронные победы "Динамо" и "Шахтера", возвращение Селезнева и проблемы с ВАР.
Но и другие важные темы последних дней - странное заявление Шевченко, трансфер Яремчука в "Бенфику", непереход Супряги в "Дженоа" и ужасного Максимова.
- Что чудит Шевченко и кто вместо него?
- Динамо готовится на Фенербахче
- Кого Суркису точно надо продать
- Динамо плюет на болельщиков
- Главный прогресс Шахтера
- Большая ложь Павелко
- Гуцуляк никуда не перейдет?
- Осторожно, глубинный анализ Селезнева
- Слезы Ярославского выиграли важный турнир
- Сломанный переход Супряги в Дженоа
- В Бенфики 100 форвардов, а будет играть Яремчук
- Два клуба, в которые мог перейти Яремчук
- Инсайдище! Все условия перехода нашего форварда
- Ворскла - не дно, Максимов - смельча
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