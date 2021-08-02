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5 замен Шевченко, почему Яремчук в Бенфике, УАФ бросило сборную? | ТаТоТаке №244

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Новый выпуск!

5 замен Шевченко, почему Яремчук в Бенфике, УАФ бросило сборную? | ТаТоТаке №244

Скриншот: ТаТоТаке

Новина українською

В новом выпуске ТаТоТаке (№244) Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив анализируют не только второй тур УПЛ: синхронные победы "Динамо" и "Шахтера", возвращение Селезнева и проблемы с ВАР.

Но и другие важные темы последних дней - странное заявление Шевченко, трансфер Яремчука в "Бенфику", непереход Супряги в "Дженоа" и ужасного Максимова.

  • Что чудит Шевченко и кто вместо него?
  • Динамо готовится на Фенербахче
  • Кого Суркису точно надо продать
  • Динамо плюет на болельщиков
  • Главный прогресс Шахтера
  • Большая ложь Павелко
  • Гуцуляк никуда не перейдет?
  • Осторожно, глубинный анализ Селезнева
  • Слезы Ярославского выиграли важный турнир
  • Сломанный переход Супряги в Дженоа
  • В Бенфики 100 форвардов, а будет играть Яремчук
  • Два клуба, в которые мог перейти Яремчук
  • Инсайдище! Все условия перехода нашего форварда
  • Ворскла - не дно, Максимов - смельча

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