5 замен Шевченко, почему Яремчук в Бенфике, УАФ бросило сборную? | ТаТоТаке №244

В новом выпуске ТаТоТаке (№244) Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив анализируют не только второй тур УПЛ: синхронные победы "Динамо" и "Шахтера", возвращение Селезнева и проблемы с ВАР.

Но и другие важные темы последних дней - странное заявление Шевченко, трансфер Яремчука в "Бенфику", непереход Супряги в "Дженоа" и ужасного Максимова.