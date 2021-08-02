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Мог уехать в Японию – Пятов о новом контракте с Шахтером

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Капитан Шахтера поделился подробностями продления контракта

Мог уехать в Японию – Пятов о новом контракте с Шахтером

Фото: Shakhtar / Автор: неизвестен

Новина українською

Андрей Пятов, в рамках программы BurBuzz, дал интервью Игорю Бурбасу, в котором поделился обстоятельствами продления контракта.

– Если мы говорим, какой бы выбор был – Греция и Турция. Почему эти страны? Многие возрастные футболисты выбирают их, игрокам приходят предложения из этих стран.

– В Турции любят футболистов постарше, с именем, чтобы они пришли и подняли какой-то имидж клуба, не знаю. И туда можно было найти вариант. До конкретики ни с кем не дошел. Хочет, не хочет, есть вариант – конкретно я не добивал этот вопрос до конца.

– Я слышал об интересе из Катара, Саудовской Аравии и даже Японии. Действительно было?

– Да, знакомый предложил: «Есть вариант. Есть возможность – если тебя интересует, я могу узнать». Потому что японская J-лига сейчас на подъеме, не как китайская – там сразу астрономические зарплаты, но сейчас оттуда все уезжают. Япония как страна развивается постепенно и уверенно, и выбрали такой вектор постепенного усиления – и многие звезды туда едут.

– Насколько я понимаю, судьбу твоего контракт решил президент.

– Он всегда на связи и поддерживает. В его большом интервью был определенный месседж, что клуб обязан, и я обязан клубу. Это интервью было толчком для меня и клуба. Мы буквально сразу же решили все наши вопросы, – сказал Пятов.

— Твой новый контракт не такой, как предыдущие. Ты сам называешь его мотивирующим. Тебе нужно играть, чтобы зарабатывать?

— Да, конечно. Кто-то говорит, что я просто сижу и зарабатываю деньги. Но я подписал новый контракт, чтобы играть, бороться за место в составе. Я сделаю максимум. Все от меня зависящее, чтобы принести клубу пользу.

— Контракт на два года. Ты держишь в уме мысль, что это последний твой контракт в карьере?

— От меня зависит. Буду ли я показывать уровень, буду ли готов. Здоровье есть, сила есть. Какие-то навыки притупляются, но нужно играть на своих сильных сторонах, – сказал Пятов.

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В статье: Андрей Пятов Ринат Ахметов Шахтер (Донецк)
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