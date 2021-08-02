Кочергин сотворил разгром. ВІДЕО обзор матча Ингулец - Заря
Владислав Кочергин автор первого хет-трика в новом сезоне УПЛ
Ингулец - Заря 1:5. Луганчане разгромно победили "Ингулец" и добыли свои первые 3 очка в текущем розыгрыше УПЛ.
Кочергин забил дубль за 96 секунд, но не остановился и вколотил третий на 51-ой. Голами за "Зарю" также отметились Кристиан и Фримпонг.
Единственный гол "Ингульца" в этой встрече забил Артем Ситало на 75 минуте.
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