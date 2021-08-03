Заявление УАФ, жребий еврокубков, разгром от Зари. Главные новости за 2 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 2 августа

Сутки понадобилась Украинской ассоциации футбола, чтобы отреагировать на заявление Андрея Шевченко о том, что он уходит из сборной. В УАФ объяснили, что контракт между сторонами был заключен по схеме 1+1,5. Когда тот год закончился, Шевченко решил автоматически его не продлевать. В УАФ поблагодарили тренера и его ассистентов и назначили заседание Исполкома на 9 августа. Тогда и будет назначен преемник. Главное, которое фигурирует в СМИ - это Мирон Маркевич, который возглавляет комитет сборных. Впрочем, Игорь Цыганик сообщил, что Сергей Ребров консультируется с юристами о возможности расторжения соглашения с "Аль-Айном", где он недавно нашел работу.

Донецкий "Шахтер" в случае победы над "Генком" в раунде плей-офф Лиги Чемпионов за выход в групповой этап сыграет с победителем пары "Спарта" (Прага) - "Монако". "Заре" нужно дождаться, кто победит в паре "Рапид" (Вена) - "Анортосис" (Кипр). Луганчане стартуют сразу в раунде плей-офф Лиги Европы. Наконец "Колос", если обыграет "Шахтер" из Караганды, то выйдет в Лиге конференций на победителя пары "Спартак" (Трнава, Словакия) - "Маккаби" (Тель-Авив).

Луганчане приехали в гости к команде из Петрово, имея в пассиве поражение от "Александрии". Однако на этот раз уверенно разобрались с соперником. Героем стал Владислав Кочергин, который оформил хет-трик. Два гола он провел на шестой и седьмой минуте, еще один в самом начале второго тайма. "Ингулец" усилиями Ситало сократил отставание, но "Заря" смогла оформить разгром - четвертый и пятый гол на счету Кристиана Даля и Раймонда Фримпонга.

Президент "Металлиста" Александр Ярославский заявил, что Харьков ведет работу чтобы принять поединок за Суперкубок УЕФА в 2025 году, но есть вероятность, что это удастся сделать даже раньше. Сейчас вакантным остается 2024-й год, и в Харькове надеются, что им удастся подготовить город таким образом, чтобы убедить УЕФА на новый вариант.

В понедельник закончилась отпуск у главной звезды лондонского клуба и он должен был вернуться в лагерь клуба, чтобы начать подготовку к новому сезону. Однако Кейн этого не сделал. Английские СМИ сообщают, что своим бойкотом форвард стремится ускорить переход в "Манчестер Сити", который является основным претендентом на него. В то же время лондонский клуб планирует штрафовать Харри за отсутствие на рабочем месте. Если тот не будет и дальше появляться на тренировках, размер штрафа будет увеличиваться.