Реакция УАФ на уход Шевченко, жребий для наших клубов в Европе. Главные новости за 2 августа. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 2 августа – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Сергей Станиславович Ребров общается со своими юристами по поводу возможности заменить Шевченко, но и это не все наши новости на сегодня. Наши клубы уже знают потенциальных соперников по следующим раундам еврокубков, "Заря" и "Ингулец" закрывают второй тур УПЛ, Ярославский анонсирует громкое событие для города Харьков, а Харри Кейн объявляет бойкот "Тоттенхэму". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.