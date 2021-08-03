Реакция УАФ на уход Шевченко, жребий для наших клубов в Европе. Главные новости за 2 августа. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 2 августа – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Сергей Станиславович Ребров общается со своими юристами по поводу возможности заменить Шевченко, но и это не все наши новости на сегодня. Наши клубы уже знают потенциальных соперников по следующим раундам еврокубков, "Заря" и "Ингулец" закрывают второй тур УПЛ, Ярославский анонсирует громкое событие для города Харьков, а Харри Кейн объявляет бойкот "Тоттенхэму". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Популярное сейчас
- Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на дистанции, Украина - 60-я
- Кочергин сотворил разгром. ВІДЕО обзор матча Ингулец - Заря
- Мог уехать в Японию – Пятов о новом контракте с Шахтером
- Леоненко: Я вообще не вижу проблем, что Шевченко ушёл
- Зинченко в красивом стиле на Олимпийском объявил пол ребенка - ВИДЕО
- Черная полоса Уэйна. Руни травмировал подопечного на тренировке, а перед этим угодил в секс-скандал